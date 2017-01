Heie Treier peab kevadel loengu “Kahn. Saarlane” eesti kultuuri päevadel New Yorgis.

Sel kevadel toimuvatel eesti kultuuri päevadel New Yorgis peab Heie Treier loengu teemal “Kahn. Saarlane”, teatas BNS. Möödunud aasta märtsis avati Kuressaare linnuses samanimeline näitus, mis põhines kunstiteadlase Heie Treieri ja fotograaf Arne Maasiku uurimustööl.

New Yorgis toimuval ettekandel tuleb vaatlusele eesti päritolu Kahni suhted Eestiga. Kahn sündis tõenäoliselt Saaremaal, kuid see pole päris täpselt teada ka sündide raamatu sissekannete järgi. Kahn viibis Kouressaares ka 1928. aastal noore arhitektina ning arvatakse, et tulevase suurkuju loomingule avaldas mõju lapsepõlves nähtud monumentaalne stiilipuhas Kuressaare linnus. Kahni peetakse 20. sajandi üheks olulisemaks arhitektiks. Ta arendas välja oma arhitektuurifilosoofia. Kahni hooneid iseloomustavad lihtsad suursuguselt monumentaalsed vormid, palju betooni ja loomulikku valgust.

Lisaks Treieri loengule toimub veel mitmeid kultuuriüritusi, üles astuvad mitmed artistid nende seas Tanja Mihhailova-Saar ja Ott Lepland, esineb ka WAF koor. Tallinna Linnateater toob vaatajateni etenduse “Kes kardab Virginia Woolfi?”

Aprilli alguses toimuvate kultuuripäevade tänavune programm sisaldab etteasteid erinevatest kultuurivaldkondadest. Korraldajate sõnul on programmi koostamisel erilist rõhku pööratud kava mitmekesisusele.