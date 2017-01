Reisijad pahased: praamijärjekorras tuleb oodata paar tundi (2)

Täna õhtul tekitas Kuivastu-Virtsu liinil reisijates pahameelt pikk ootejärjekord. Teadaolevalt pidid mitmed reisijad ootama paar tundi, enne kui praamile saadi.

Üks reisija väljendas oma pahameelt Delfile: “kas inimesed, kes suunduvad tööle-koju, peavad iga pühapäev ootama, millal kellelgi kuskil kupli all lamp pölema hakkab ja praamid söitma paneb?”

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro ütles Delfile, et sadamas on tõepoolest pikk saba, kuid lisareisi tegemiseks veel põhjust pole. Arro sõnul peab selleks olema täidetud kaks tingimust – autode järjekord peab olema üle 100 meetri pikk ja ootejärjekord peab olema üle kahe tunni. Praegu on küll saba enam kui 100 meetrit pikk, aga kuna reisijad peaks tunni ja kümne minuti pärast järgmise reisiga üle pääsema, siis ei ole teine tingimus täidetud.