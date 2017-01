Haiglatoit pole ravim, aga patsiendil aitab terveneda

Kuressaare haigla köögis valmistatakse patsientidele iga päev 145 portsjonit roogasid. Nüüd, kui külmetushaigused kipuvad liiga tegema, on õigel toitumisel oma osa köha, nohu ja gripi ennetamisel.

Tohtrid soovitavad sügisel ja talvel süüa rohkem küüslauku, juua meega teed ja tarbida salateid. Tõsi, mõnigi kord on viirused kavalamad ja murravad energiat täis inimese haigevoodisse. Kas haigla söökla menüü erineb külmetushaiguste aja tavamenüüst? Haigla toitlustusosakonna juhataja Margit Alter ütleb, et midagi erilist nad haigetele ei paku. Tähtis on, et toit oleks kaloriterikas ja maitsev.

Ikka salatit ka

“Peame tagama toidus nõutava kalorsuse. Inimene peab päeva jooksul ettenähtud kaloraaži kätte saama. Tervislikul toitumisel peab teadma toiteväärtust ja süüa tuleb korrapäraselt,” rõhutab Alter.

Kui haiglaravil viibiv patsient vajab haigusest tingitult toitusid, mida menüüs pole, on võimalik talle erandkorras vastu tulla.

Talvel pole kurke, tomateid ja muud salatirohelist salatite tegemiseks peenramaalt või kasvuhoonest võtta. Haigla toitlustusosakonna töötajad aga tooraine vähesuse üle ei kurda. Sissetehtud salateid jagub samuti.

“Ostame sügisel tooraine sisse, nii nagu kodudeski tehakse, ja teeme ka meie kapsa-, porgandi-, peedi- ja kõrvitsasalateid,” räägib toitlustusspetsialist.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.