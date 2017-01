HOMSES LEHES: Kallis õlu ohustab väikepoode (1)

Väikepoodide pidajad leiavad, et järskude alkoholi aktsiisitõusude tagajärjeks võib maapiirkondades olla väikepoodide sulgemine.

Riigi rahakotti hakkab juulikuust laekuma õlleaktsiisi tõstmisest tulev kasum, samas on aktsiisi tõstmise eesmärk pidurdada alkoholi joomist.

Ruhnu saarel poodi pidav Vitali Gerne ütles, et tegemist on lollusega, millesarnast pole ammu nähtud.

“Seda on ju näha, et eestlane läheb siis oma janu kustutamiseks Lätti kassat tegema. Tundub, et Toompea seltskond saeb sedasama oksa, mille otsas nad ise istuvad,” arvas Gerne.

Loe pikemalt homsest Saarte Häälest.