Saksamaal on ootamatult kasvanud “Mein Kampfi” läbimüük (2)

Saksamaa kirjastaja ja Münchenis asuva Kaasaegse Ajaloo Instituudi juhataja Andreas Wirsching, kes andis aasta tagasi välja rohkete teaduslike kommentaaridega varustatud Adolf Hitleri “Mein Kampfi”, väidab, et teose läbimüük on viimasel ajal järsult kasvanud.

“Mein Kampf” on natsiliider Adolf Hitleri antisemiitlikke arutelusid sisaldav poliitiline manifest. Sisuliselt peetakse seda natsiideloogia kõige tähtsamaks manifestiks. 2016. aasta alguses üle pika aja Saksamaal taas trükivalgust näinud raamatu tiraaž oli algul vaid 4000 eksemplari. Praeguse seisuga on seda raamatut müüdud juba 85 000 eksemplari. Wirschingi sõnul ei osanud sellist tulemust keegi oodata. Neil päevil läheb müüki juba raamatu kuues tiraaž.

Ekspertide komentaarid

Erinevalt Natsi-Saksamaal ilmunud väljaannetest, mille kaanel ilutses Hitleri portree, on “Mein Kampfi” uus trükk heledas köites ja illustratsioonideta. Svastika ja muu natslik atribuutika on Saksamaal seadusega keelatud. See-eest on tänapäeva väljaanne varustatud ajaloolaste arvukate kriitiliste kommentaaridega.

Intervjuus Saksa uudisteagentuurile DPA ütles Andreas Wirsching, et Kaasaegse Ajaloo Instituut valmistab ette “Mein Kampfi” lühendatud versiooni väljaandmist prantsuse keeles. Ka see on varustatud saksa ajaloolaste kommentaaridega.

Otsus “Mein Kampf” uuesti välja anda kutsus esile juudiorganisatsioonide pahameeletormi. Samas olid paljud ajaloolased aga seisukohal, et kui paradoksaalne see ka poleks, on sellise kohutava sisuga teose väljaandmine tänapäeva maailmas lausa hädavajalik, kuna see aitavat paremini mõista ja analüüsida Adolf Hitleri ideoloogiat.

“Mein Kampfis” esitab Hitler lugejatele oma rassistlikke ideid, sealjuures suhtumist juutidesse ja slaavi rahvastesse. Nagu teada, viis Natsi-Saksamaa juhtkond need ideed hiljem ka ellu.

Baierimaa keeld

Pärast Saksamaa kapituleerumist Teises maailmasõjas 1945. aasta mais andsid liitlasriigid “Mein Kampfi” autoriõigused Baieri liidumaa võimudele. Sõjajärgsetel aastakümnetel oli teose väljaandmine rangelt keelustatud.

Kuid seaduse järgi kehtivad autoriõigused Saksamaal vaid 70 aastat. See tähtaeg saigi täis 2016. aasta alguses.

Andreas Wirschingi sõnul oli tema soov, et targad kooliõpetajad kasutaksid uuesti väljaantud “Mein Kampfi” ka oma tundides. Veel märkis kirjastaja ja ajaloolane, et kavandades kordustrüki mõõdukat tiraaži, konsulteeris tema meeskond juristidega. Tema arvates on tähtis, et õpilasteni jõuaks eelkõige kooliprogrammiga seotud “Mein Kampfi” kommenteeritud väljaanne, aga mitte need väljaanded, mida levitavad erinevad neonatslikud rühmitused.

“Oleks tõesti vastutustundetu lubada sel tekstil levida omasoodu, ilma kommentaarideta,” lausus Andres Wirsching uudisteagentuurile DPA antud intervjuus.