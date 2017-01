Toimetuse nõiarohud: nohu surm ja vitamiinipomm

KÜLMETUSE PELETI

Teelusikatäis riivitud ingverit, mett ja küüslauku. Sega ja söö. Vastik, aga toimib.

GRIPIJOOK

Kalla kuum vesi puhastatud ja tükeldatud ingverile. Lase korralikult tõmmata. Võta ingver välja ja pressi sisse üks terve laim. Lisa lusikatäis mett.

GRIPIMÖKS

Pressi üks küüslauguküüs puruks, sega supilusikatäie meega ja lisa pool hakitud sidrunit. Söö ära.

NOHU SURM

Purusta ja sega omavahel mädarõigas, küüslauk ja tomat. Lisa tilk lahjendatud äädikat, pipart, soola ja suhkrut. Pane purki ja sule õhukindlalt. Hoia külmikus ja tarvita, kui vaja.

VITAMIINIPOMM

Astelpajumarju

Üks terve sidrun

Jupp ingverit

Soovi korral mett

Tambi tassitäis astelpajumarju tassi põhjas pudruks, et mahl välja pääseks. Riivi peene riiviga ingverijupp sekka. Pressi juurde ühe terve sidruni mahl, kalla keema lastud vesi peale ja sega läbi. Lase hetk tõmmata ja kurna jook teise tassi ümber. Kui haput üldse ei kannata, lisa mett, aga vältimatu komponent see pole. Aitab ennetuseks, raviks ja tõvejärgseks turgutuseks.

KÜLMAROHI

Punase päevakübara õied

Viin

Võta pooleliitrine keeratava kaanega purk ja topi see ¾ ulatuses punast päevakübarat täis. Pole vahet, kas kuivatatud või värskeid õisi. Peale kalla 0,5 liitrit viina. Hoia segu 2 nädalat külmkapis, vahepeal võid natuke segada. Enne tarvitama hakkamist tuleb kurnata.

Kui haigus hakkab tulema, võta hommikul tee- või supilusikatäis. Päeva jooksul võib samuti paar lusikatäit võtta. Haiguste perioodil võib igal hommikul lusikatäie ka ennetavalt võtta.

PARIM TEE JA VÄIKE VÖIKU

Kõige paremad on omakorjatud ravimtaimed. Kuivatatud nurmenukud ja nõmm-liivatee olevat ühed parimad tervendajad. Miksi need kokku ja lõika sekka paar viilu ingverit, lase kenasti tõmmata ja vahetult enne joomist lisa sidrunit. Mett võib ka panna, aga räägitakse, et seda on targem lusikaga mõni amps tee kõrvale võtta – kuumas vees kaovad mee head omadused ära.

Kõrvale tee vöiku, lõika leivale küüslauguviilud peale. Tasakaalustuseks pane kurki ja hapukoort ka.

LOODUSLIK ANTIBIOOTIKUM

Küüslauguküüs

2 sl mett

2 sl jahvatatud ingverit

½ sl jahvatatud tšillit

½ sl jahvatatud kaneeli

1 dl värskelt pressitud sidruni mahla

Purusta küüslauguküüs purki, lisa ingver, tšilli, kaneel ja sidrunimahl. Sega läbi, lisa mesi. Lase 3 tundi seista. Hoia siirupit suletud klaaspurgis. Võta ennetuseks hommikuti tühja kõhu peale üks lusikatäis. Kui oled juba haige, võta lusikatäis siirupit kolm korda päevas enne iga söögikorda.