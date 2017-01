BC Hundid jätkab esiliiga teises tugevusgrupis

Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste esiliiga põhiturniir on lõppenud ja selgus, et BC Hundid jätkab teises tugevusgrupis võitlust play-off’i jõudmise ja väljalangemise vältimise nimel.

B-alagrupis oli seis lahtine viimase hetkeni ja oli selgusetu, kes kolmest – BC Tartu, G4S Noorteliiga II ja Kuressaare BC Hundid/ ASSA Abloy – on üleliigne. Saarlased jäid selles võidujooksus kehvema punktide vahe tõttu paraku kolmandaks. Otsustavaks said BC Huntide kohtumised G4S Noorteliiga II võistkonnaga. Kui esimese võitis G4S Noorteliiga II 38 punktiga, siis teise Hundid 19-ga.

Mängud vahegruppides algavad 2. veebruaril. Madalamas D-vahegrupis on seis enne jätkuvat turniiri selline: BC Hundid 4-0, SK Torma 2-2, Kohila 2-2, Tamsalu 2-2, Ambla 1-3 ja VASAR 1-3.

BC Huntide peatreener Andres Lehesalu ütles, et seis on parim ja paremat platvormi ei saagi välja võidelda. “Meil on hea eneseusk, aga see ei garanteeri, et me järgmised kohtumised võidame, sest nõrku meeskondi liigas pole,” märkis ta, lisades, et palju sõltub sellest, kuidas on meeste tervis ja palju neid mängul kohal on.

“Füüsiliselt oleme head, enesekindlus on korras ja taktikaliselt oleme küpsed. Plaan on saada kindlasti kahe esimese hulka, aga oluline on saada siiski esikoht, et play-off’is vältida mängimist kindla favoriidi Betoonimeistriga.”