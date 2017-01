Jäik graafik ja vedaja sunnivad inimesi sadamakail ootama (1)

Juba teist pühapäeva tuli reisijatel tipptunnil sadamas oodata paar tundi, enne kui laevale saadi. Lisareise, mis oleksid olukorda leevendanud, vedaja ei teinud, kinnitades, et tingimused selleks polnud täidetud.

Üks sadamas oodanud saarlane kirjutas eile Delfi Rahva Hääle portaalis, et jõudis pühapäeval Kuivastusse kell 16.30, mil järjekord ulatus kassadest sadakond meetrit edasi, kaipealne ooteala oli täis ja saba aina kasvas. Sadamas oli näha parvlaeva Hiiumaa.

Parvlaev Tõll pidi tema andmeil väljuma kell 17.10, aga väljus 10–15 minutit hiljem. Veel tund hiljem pidi reisija andmeil toimuma järgmine väljumine. Asuti Hiiumaad laadima ja see sõitis välja graafikujärgselt.

Seejärel naasis sadamasse Tõll. “Veidi enne graafikujärgset väljumist (kell 19.20) laaditi see täis ja sellele sain ka mina. Ooteajaks kujunes 2 tundi ja 50 minutit,” kirjeldas reisija.

Saarlane oli oma sõnul saanud jutule ka ühe laevamehega, kelle sõnul võtvat Tõllu sildumine ja laadimine rohkem aega kui nt Hiiumaa puhul. “Senises 35 minuti graafikus püsimine pidi isegi vaikse ilmaga suhteliselt võimatu olema – saab ehk ainult siis, kui lasta autodel kiiresti peale sõita, st mitte tegeleda nende optimaalse paigutamisega.”

Kokkulepitud graafikud

TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et nemad osutavad teenust vastavalt riigi tellimusele ning graafikud lepitakse kokku maavalitsuse ja ministeeriumi esindajatega. Selleks aastaks on veomahud päevade ja nädalate lõikes kinnitatud – Virtsu–Kuivastu liinil on plaanitud 14 855 reisi. “Liinigraafiku planeerimisel lähtume esmalt riigi tellitud veomahtudest ja peamiselt liinibusside väljakujunenud ajakavast ning et reisid jaguneksid päeva peale ühtlaselt, et ei jääks väga suuri pause sisse,” selgitas Padar.

Mis puutub lisareiside tegemisse, siis on selleks reeglid, millest peab lähtuma. “Riik on TS Laevadele ette andnud tingimused, millal lisareise saab teha: maha peab jääma rohkem kui 100 m sõidukeid ning järgmise reisini peab jääma üle kahe tunni,” rõhutas ta. “Meie töötajate hinnangul oli tippmomendil järjekord nii pikk, et sõiduk sai ülejärgmisele reisile. Kahtlemata ei ole see olukord mugav, kui peab pikalt ootama,” möönis Padar.

Padar märkis, et pühapäeva pärastlõunased reisid ongi suurema nõudlusega, ning vältimaks järjekorras seismist, soovitas ta inimestel võimalusel reis ette planeerida. “Näiteks eile (pühapäeval – toim) kuni kella 12-ni väljuvatel reisidel oli piisavalt vabu kohti ja sama oli alates kell 20.30 väljuvatel reisidel,” lisas ta. Teine soovitus reisijatele on osta pilet e-teenindusest, mis tagab soovitud laevale saamise.

Otsitakse lisavõimalusi

Padari sõnul jälgivad nad olukorda pidevalt ja ta kinnitas, et TS Laevade soov on osutada paremat teenust ja pakkuda reisimisvõimalusi ajal, kui nõudlus on suurem. Padari andmeil peaksid nad sel nädalal kohtuma majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et laevagraafikud üle vaadata ning leida lisavõimalusi reisideks reedestel ja pühapäevastel suurema nõudlusega kellaaegadel.