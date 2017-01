JUHTKIRI: Peaasi et hullem ei saa

Et meditsiin on Eestis alarahastatud, pole enam ammu mingi uudis. Kokkuhoiupoliitika aga, teadagi, viib eriarstiabi patsientidest kaugemale ja vähendab selle kättesaadavust. Enne iga uut eelarveaastat loodavad väikeste haiglate töötajad: peaasi et haigekassa raviteenuste lepingumahtu ei vähendaks.

Põhjust kartuseks ju on. Meenutagem või mullust esimest poolaastat, mil haigekassa Kuressaare haigla lepingumahtusid nüsis. Eriti kõvasti hammustas kärpekrokodill statsionaarse taastusravi mahtu, mis sundis paljud oma hädadega mandrile abi otsima.

Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli kinnitusel meie haigla lepingumahus erilisi muudatusi oodata ei ole. Vähemalt haigekassa lepingupakkumuse järgi.

Suurt rahasüsti oodata ei ole, aga ravimahu kahandamist samuti mitte. Need, kes muretsesid, mis saab liigesevahetusoperatsioonidest, endokrinoloogiast või mõnest teisest erialast meie haiglas, võivad kergemalt hingata. Vähemalt mõneks ajaks.