Külarahvas muretseb sadama pärast

Tagaranna küla kalamehed soovivad, et Mustjala vallavalitsus osaleks Rannaaugu sadama hoonestusõiguse oksjonil.

Mustjala vallamajja laekus 24. jaanuaril taotlus, milles palutakse valla osalemist oksjonil selleks, et tagada müüdava hoone jäämine Mustjala valla omandisse. Nimelt hõlmab sadama hoonestusõigus Rannaaugu väikesadama abihoonet ja väikesadama ehitisi. Hoonestusõigus, mille alghind on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas 10 000 eurot, kehtib 2032. aasta aprillini.

“Kellelgi on selline raha ja ostab selle ära ja siis ongi kõik, et ära sa sadamasse astu enam,” selgitas taotluse valda saatnud Tagaranna külavanem Taivo Lõugas Saarte Häälele kohalike inimeste muret.

Külavanema sõnul kasutavad kohalikud kalurid sadamat pea iga päev, kui just merel tormi ei ole. “Suvel on ju sadam paate täis,” lisas ta.

Nii olekski tema hinnangul tark otsus, kui vald oksjonil osaleks. Lõugas arutles veel, et ehk õnnestuks küla pealt mehed kokku korjata ja rahad kokku panna, kuid ta kardab, et alghinnaga hoonestusõigus müügiks ei lähe.

“Seda ei tea ju, mis lõpuks hinnaks kujuneb,” tõdes ta.

Kõnealune hoonestusõigus kuulub MTÜ-le Vahuranna, kellelt PRIA nõuab kohtutäituri abiga enam kui veerand miljonit eurot. Nimelt eraldas PRIA MTÜ-le sadama väljaehitamiseks raha, kuid nõudis hiljem sellest umbes poole ehk 185 000 eurot tagasi, kuna tuvastas osal sadamas tehtud töödel mahtude ja hindade erinevused. Esialgsele summale on praeguseks lisandunud intressid ja viivis.

Rannaaugu sadama kinnistu kuulub aga Mustjala vallale ja nii soovitakse taotluses piltlikult öeldes seda, et vald ostaks ära rendilepingu kinnistule, mis kuulub talle endale.

Eilsel Mustjala vallavolikogu istungil ütles volikogu esimees Malve Kolli, et taotlust veel päevakorda ei võetud, kuna see saabus alles paar päeva tagasi. Enne, kui küsimus volikokku otsustamisele jõuab, arutatakse seda vallavalitsuses ja volikogu komisjonides.

Kolli ja teisedki volinikud tõdesid, et Rannaaugu sadamaga seoses on hetkel nii palju küsimusi, millele nad ei tea vastuseid, ja seetõttu küsimust pikemalt ei arutatud.