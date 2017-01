Maakonna minijalgpalli meister on Spordimaja C.F.

Kuressaare spordihoones mängitud maakonna minijalgpalli meistrivõistlustel krooniti esimest korda võitjaks Spordimaja C.F., kes finaalis alistas Lümanda Rähnid 2 : 0.

“Eks me favoriidid olime ja mängupildis oli ka ülekaalu näha, kuigi väravad ei olnud just kõige ilusamad,” tunnistas Spordimaja C.F. eestvedaja Elari Valmas, lisades, et Rähnid olid finaali jõudmise igati ära teeninud, kuna nad mängisid väga head jalgpalli ja näitasid keerulistes olukordades oma sisu.

Lümanda Rähnide kapten Sander Viira oli vaatamata kaotusele oma meeste mänguga rahul. “Näitasime Spordimajale hambaid, kuigi neil on kõik FC Kuressaare mängijad,” lausus ta, lisades, et mitmes mõttes ületati ennast. “Aga sisimas lootsime ikka kulda saada, kuigi samas oleks enne turniiri medaligagi rahul olnud. Eelmine nädal läks meil Toris toimunud turniiril ka hästi ja võidumaitse oli suus.”

Kiire avavärav otsustas

Spordimaja C.F. sai finaalis kiire algedu, kui nende kapten ja turniiri parimaks mängijaks valitud Maarek Suursaar Rähnide värava ees tekkinud segaduse ära kasutas ja palli juba teisel minutil vastaste võrku veeretas. 8. minutil lõi Mario Stern lõppseisuks 2 : 0.

“Me läksime finaali mängima teadmisega, et Rähnid ei tule lennates peale ja võtavad seda asja rahulikult,” ütles minijalgpallis oma esimese kuldmedali võitnud Elari Valmas. “Me võtsime sama taktika, mängisime rahulikult ja ootasime oma võimalusi, mis ka tulid. Teadsime, et nende ainus trump on kiired vasturünnakud ja selleks me valmistusimegi.”

Viira sõnul mindi finaalkohtumisele plaaniga mängida oma mängu ja tegutseda kaitsest lähtuvalt. “Teadsime, et neile meeldib palli vallata ja seepärast panustasime ise vasturünnakutele,” rääkis ta. “Kahjuks esimene rumal värav, kus pall sisse veeres, rikkus meil natuke mängu ära. Ees oli kehv pressing ja mängija jäi vabaks.”

Lümanda Rähnid said oma parima võimaluse paar minutit enne lõppu, kui pall põrkas Spordimaja ühest väravapostist teise, kuid joont ei ületanud. “See oleks mängulõpu kindlasti põnevamaks teinud, kuid me olime 0 : 2 taga, seepärast oleks pidanud ise kõrgemalt pressima ja riske võtma, seda ei jaksanud me aga enam teha,” tõdes Sander Viira.

Elari Valmas märkis, et see oli ärev moment, sest päris mitmeks sekundiks jäi pilt seisma. “Aga meil oli õnne,” leidis ta. “Eks ta oleks mängupildi närvilisemaks teinud, kuigi lõpp oli juba niikuinii mõlemale keeruline. Nad oleks viimasteks minutiteks kindlasti enesekindlust juurde saanud.”

Kaheksa meeskonda



Mõlemad medalistid panid edule aluse poolfinaalides, kus Spordimaja C.F. võitis FC Taritut 3 : 1 ja Lümanda Rähnid oli 2 : 0 parem FC Salmest. 3.–4. koha mängus võitis FC Taritu tiitlikaitsjat FC Salmet 2 : 0, 5.–6. koha mängus võitis FC Hornets FC Niidut ja 7.–8. koha mängus võitis Salme Dünamo Noori Kukkesid 4 : 1.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Spordimaja C.F. kapten Maarek Suursaar, suurim väravakütt oli 20 tabamusega sama meeskonna ründaja Mario Stern ja parim väravavaht FC Salme puurilukk Roland Kütt.

Spordimaja CF: Elari Valmas, Mario Stern, Maarek Suursaar, Enri Nurmik, Mairo Miil, Rasmus Saar, Amor Luup, Märten Pajunurm, Märten Opp, Alari Saar, Rait Hansen.