Pöide loodab väinale rahvusvahelist kõlapinda (1)

Pöide vallavalitsus loodab rahvusvahelise programmi abiga saada Väikese väina üha halvenevale seisundile laiemat tähelepanu.

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituut pöördus eelmisel nädalal Pöide vallavalitsuse poole ettepanekuga hakata rahvusvahelise Interreg-programmi partneriks pikaajalises merealade uurimise ja planeerimisega seotud projektis.

“Seda pikaajalist projekti hakatakse arendama nelja riigi – Läti, Soome, Rootsi ja Eesti – ühistööna,” rääkis vallavanem Andres Hanso. Hanso sõnul pani ettepanek tal “kõrvad liikuma” seetõttu, et projekti üks valdkondi on mereökoloogia.

“Väikese väina seisundist oleme palju rääkinud,” tõdes Hanso. “Kui probleemile tekib rahvusvaheline foon, küll siis hakkavad ka meie omad siin Eestis liigutama. Praegu ütleb ju minister, et tema on Rakvere poiss ja teda meie väina olukord ei huvita.”

Kui Pöide vald soovib projektis osaleda, on selleks Hanso sõnul kaks võimalust: täisõigusliku liikmena või assotsieerunud liikmena. “Esimese staatusega kaasnevad rahalised kohustused,” selgitas Hanso. “Teise puhul kohustusi ei ole, ent ei ole ka suurt võimalust sõna sekka öelda.”

Projektiga seotud tegevus hakkab pihta järgmisel aastal, nagu ka osalejate rahalised kohustused. Kui suured viimased on, pole Hanso sõnul veel teada.

“Sõltub sellest, mida me tegema hakkame ja mida see programm ette näeb,” selgitas Hanso. “85% sellest rahalisest maksumusest tuleb programmi rahast ja 15% on omaosalus,” märkis vallavanem.

Kuna vastus – kas Pöide vald hakkab koostööpartneriks – tuleb anda juba tänaseks, arutas vallavolikogu ettepanekut neljapäeval toimunud istungil. Volinikud leidsid, et pakkumine tasub vastu võtta.

“Meil on mure ja selles projektis on meil võimalus oma muret laiemale auditooriumile kurta. Seega riskime, ütleme selle suure “jaa” – valime täieõiguslikuks liikmeks saamise,” ütles vallavolinik Priit Lulla.

1 miljon eurot maksva projekti tegevuskava töötatakse välja järgmisel aastal.

Nii Rootsist kui ka Lätist kuulub koostööpartnerite hulka kolm valda. Iga riiki esindab merendusvaldkonnaga tegelev ülikool, ent peale TTÜ meresüsteemide instituudi rohkem koostööpartnereid Eestist seni ei ole, tõdes Andres Hanso.