TS Laevad ja uuringufirma varjavad hinda (1)

Laevafirma tellitud uuringu hind võib konkureeriva uuringufirma hinnangul ulatuda tuhande kuni kümne tuhande ja enama euroni.



Uus vedaja saarte ja mandri vahelistel laevaliinidel, riigifirma TS Laevad tellis hiljuti uuringufirmalt kliendirahulolu küsitluse, mille raames helistati 1050 kliendile.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles läinud aasta lõpul, et nemad ei saa küsitluse hinda ühepoolselt avaldada.

Samal ajal kinnitas Riin Pärnamets Eesti Uuringukeskusest, et küsitlus on tehtud, tulemused analüüsitud, raport koostatud ja tellijale esitatud. Tulemuste omandiõigus kuulub Pärnametsa sõnul vaid tellijale. “Uuringu maksumust me avalikustada ei soovi,” sõnas Pärnamets.

Kui Saarte Hääl konsulteeris teise tegutseva uuringufirmaga, selgus, et taoliste uuringute hinnavahemik võib olla mõnest tuhandest kuni kümne tuhande ja enama euroni.

Eelmisel nädalal kinnitas TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juht Pille Kauber ütles, et tulemustega on nad vahepeal tutvuda jõudnud, kuid kõnealuse uuringu puhul on siiski tegu TS Laevade sisedokumendiga, mille alusel nad hindavad oma teenindusprotsesse ja vaatavad üle, mida oleks vaja paremaks muuta. “Tulemusi me ei plaani avalikustada,” selgitas Kauber.

Üldsõnaliselt võib TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juhi sõnul öelda, et tulemused olid head ja isegi ületasid ootusi. “Saime kinnitust, mis on hästi organiseeritud, aga ka palju väärtuslikku tagasisidet teemadest, mida oleme juba fookusesse võtnud ja võtmas,” sõnas ta.

Teenuse nullpunkt on tema sõnul kaardistatud ja nad on seadnud ettevõtte-siseselt eesmärgid, mille poole edasi püüelda. Samuti on Kauberi sõnul kaardistatud, millist teenusega seotud ajaloolist kuvandit soovivad nad muuta. “Täname neid 1050 klienti, kes uuringule vastasid,” ütles Kauber, lisades, et viivad sarnaseid uuringuid läbi ka järgnevatel aastatel.

Küsitluse maksumuse kohta märkis ta, et tegemist on mitmepoolse lepinguga ja kuna Eesti Uuringukeskus tegutseb konkurentsitingimustes, ei pea TS Laevad eetiliseks uuringu maksumust ühepoolselt avaldada.

“Kindlasti ei ole tegemist millegi erilisega, vaid ikka turuhinnaga,” lisas Pille Kauber.