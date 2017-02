Gripp jõudis Saaremaale (1)

Kui mullu diagnoositi Saare maakonnas nii jaanuaris kui ka veebruaris üks gripijuhtum, siis tänavu on haiglaravi vajanud juba kolm grippi haigestunud last.



“Jaanuaris oli meil haiglas kolm grippi haigestunud last, aga praegu ei ole statsionaaris ravil ühtki gripihaiget,” ütles haigla ravijuht Marje Nelis.

Ühel lastest diagnoositi gripp 6. jaanuaril, teisel 10. ja kolmandal 11. jaanuaril. Praeguseks on lapsed terved.

Nelise sõnul vanemad oma lapsel grippi kahtlustada enamasti ei oska. “Arvatakse, et tegemist on viirushaigusega,” lausus ravijuht. “Haiglasse tullakse siis, kui laps on juba nädal aega kodus haige olnud ja tekib mingi probleem juurde – laps kas ei söö, ei joo või tal on tulnud köha.”

Haigla lastearsti Malle Väljaotsa sõnul ei pruugi gripp, nagu muudki viirused, kulgeda kõigil ühtmoodi. “See, kas gripp kulgeb raskemalt või kergemalt, sõltub inimese immuunsüsteemist,” rääkis pediaater. Tohtri sõnul vaid visuaalse vaatlusega grippi diagnoosida ei saa – see tehakse kindlaks ainult analüüsiga.

Viirusnakkuste hooajale vaatamata pole olnud põhjust Kuressaare haiglas karantiini kehtestada. “Vahepeal me küll ei soovitanud patsiente külastada, aga haiglat me külastajatele kinni ei pannud,” rääkis Nelis.

Terviseameti andmeil püsib ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse haigestumine Saare maakonnas stabiilsena.

“Haigestumisi on Saare maakonnas vähem kui aasta algul,” tõdes perearstide esitatud andmete põhjal terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Jaanuari teisel nädalal pöördus viirusnakkustesse haigestumise tõttu Saare maakonnas arsti poole 120 inimest ning ühel kahtlustati ka grippi. Kuu kolmandal nädalal oli pöördujaid 82 ja neljandal ehk möödunud nädalal 91.

“Gripi kohta pole perearstid meile infot andnud – nad pole kas võtnud gripianalüüsi või pole gripidiagnoosi pannud,” lausus Saluri, lisades, et haigla andmed ei ole terviseametini veel jõudnud. Ehkki gripivaktsiini toodi Eestisse rohkem kui eelmistel aastatel, on see otsas ning otsakorral on ka gripiravimid.

Saaremaa Apteegi juhataja Evi Adamsoni sõnul on gripiravimid lõppenud ka Saaremaa Apteegist ning pole teada, kas ja millal neid sel hooajal tuleb.

Kuressaare haigla ravijuhi Marje Nelise teada on Kuressaare haigla apteegis gripiravimeid veel saada. “Olen neid haigetele kirjutanud ja pole kuulnud, et need oleks apteegist otsas,” tähendas ta.

Kuressaare Südameapteegi juhataja Merle Meola sõnul lõppes Tamiflu apteegist üleeile. “Vaktsiin on meil juba üle kuu aja otsas,” märkis ta, lisades, et vaktsiini ega gripiravimit kuigi sageli ei küsita.

Meola andmeil mandril vaktsiini mõnel pool siiski leidub – näiteks Medicumi erakliinikus, kus saab ka vaktsineerida.

Gripiravimi nappus peaks Meola teada leevenema järgmise nädala keskel, kuna ravimifirma Roche Eesti OÜ andmeil jõuab Eestisse väiksem kogus gripiravimit, mis viiakse hulgiladudesse müüki.

“Selle aasta gripiviiruse vaktsiini Vaxigrip enam müügile ei tule,” ütles Meola. “Uuel hooajal tuleb uus, hooaja tüübile vastav vaktsiin.”

