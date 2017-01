JUHTKIRI: Kutsumata külaline

Ühtäkki kallale karanud viirushaigust võib võrrelda kutsumata külalisega. Ei, mitte sellisega, keda pole ammu näinud ja kellega kohtumine on suur rõõm.

Pigem on ootamatult tabanud tõbi nagu vägisi tuppa trüginud agressiivne ja tülgastav tegelane. Selline, kes keeldub lahkumast ja sinu kodus oma reeglid sisse seab.

Ei tema hooli sellest, et su kodu ja su elu on pea peale pööratud. Ära minna ta ei kavatsegi ning tema vastu ei näi aitavat ussi- ega püssirohi. Ehk antud juhul enda ravimiseks kasutusele võetud “arsenal” – tabletid, köha- ja nohurohud, raviteed ja aurud. Kutsumata külaline lahkub alles siis, kui tal sinu kiusamisest lõpuks villand saab.

Kui nõndanimetatud külmetustõbi taandub tavaliselt mõne päeva või nädalaga, siis gripp on tõsine haigus, mis nalja ei mõista. Ning mille põdemine võib raskematel juhtudel koguni surmaga lõppeda. Saaremaal on gripijuhtumeid tänavu ette tulnud õnneks vaid üksikuid. Kui see nii jääkski.