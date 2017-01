Krediidipanga asemele tuleb Coop panga kontor

Tõsiasi, et Coop Eesti ostab Krediidipanga ja selle tulemusel sünnib uus pank, ei muuda klientide jaoks vähemalt esialgu midagi. Aasta teises pooles on Coopi poodides oodata aga uusi teenuseid ning Krediidipanga kontor hakkab kandma Coop panga silti.



Coop Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov tõdes, et tegelikult osutavad nad juba praegu oma kauplustes mitmeid finantsteenuseid – järelmaksu ja väikelaenu Coop Finantsi vahendusel ning koostöös Swedbankiga võimaldavad nad ka sularaha väljavõttu. “Seda Mustjala kaupluses,” täpsustas Koov.

Lisaks teenindavad nad Säästukaardi ja Säästukaart Plussi omanikke. Seega teatud võimekus ja oskused igapäevase kaubandustegevuse kõrval kauplustes ka finantsteenuseid osutada on Saaremaa tarbijate ühistul olemas.

Kuidas konkreetsemalt ja milliseid täiendavaid teenuseid kauplustes pakkuma hakatakse, selgub Koovi sõnul poole aasta jooksul. Selge on aga see, et kauplused nii maal kui linnas jäävad eelkõige pakkuma ostajatele toidu- ja esmatarbekaupu.

Coopi kommunikatsioonijuht Marti Miido nentis, et Krediidipanga töö jätkub täpselt samamoodi, nagu see seni on toiminud, sh jätkuvad kõik teenused ja töötavad kontorid. “Sügisel võtame Krediidipanga nime asemel kasutusele nime Coop Pank ja jätkame pangateenuste pakkumist lisaks praegustele Krediidipanga kontoritele ka paljudes Coopi kauplustes,” kinnitas Miido.