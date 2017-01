Külmetushaigused kimbutasid mudilasi

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste puhang hakkab Kuressaare lasteaedades tasapisi vaibuma.



Pargi lasteaia direktor Riina Saar tõdes, et mudilaste read rühmades on palaviku ja nohu tõttu hõrenenud.

“Esimene laine hakkab õnneks üle minema, eelmisel nädalal oli rohkem puudujaid,” lausus ta. Haigestunud on ka osa lasteaiatöötajaid. “Tänavu on haiguspuhang isegi hiljemaks jäänud, tavaliselt on see ära olnud jaanuari alguses,” rääkis Saar.

Direktori sõnul võitleb lasteaed iga päev, et vanemad tõbiseid lapsi lasteaeda ei tooks. “Üldiselt on vanemad tublid ja täidavad meie palvet, aga arusaadavalt ei saa nad lapse iga nohu korral töölt puududa,” ütles Saar.

Rohu lasteaia õppealajuhataja Helle Tiitsaare sõnul praegu palju puudujaid ei ole – nimekirja kuuluvast 170 lapsest oli eile kohal 110. “Täna on juba rohkem lapsi kohal,” lausus Tiitsaar. “Need, kes eelmisel nädalal puudusid, on vaikselt tagasi tulemas.”

Tiitsaare sõnul on nohuga kimpus pigem pisemad mudilased, kes on viirustele vastuvõtlikumad. “Kahjuks küll tuuakse lasteaeda ka pooltõbiseid lapsi, aga kui lapsel palavikku pole, siis me vanemaid tavaliselt järele ei kutsu,” rääkis Tiitsaar. “Kui vanemad õhtul lapsele järele tulevad, öeldakse neile, et oleks vist aeg last kodus ravida.”

Tuulte Roosi lasteaia mudilaste arv oli üleeile juba enam-vähem tavapärane. “Praegu ei ole enam hullu midagi, suurem hõrenemine oli detsembri lõpus, jaanuari alguses,” märkis lasteaia direktor Helle Karu.

Direktori sõnul vanemad enamasti mõistavad, et haige lapse koht on kodus. “Seda esineb üha vähem, et tõbiseid lapsi teiste sekka tuuakse,” ütles Karu.