Läänesaarte kammerorkester andis avakontserdi (1)

Professionaalsed muusikud kohtusid arhitekti, ämmaemanda, ametniku ja füüsikuga ning pakkusid üheskoos meeldejääva kontserdielamuse.

“Ma olen väga õnnelik. Dirigendina tundsin, et publikuga tekkis side,” ütles Saarte Häälele orkestri asutaja ja kunstiline juht Edoardo Narbona, kes on sellest õppeaastast õpetaja Kuressaare muusikakoolis. Huvi kontserdi vastu oli suur – Kuressaare kultuurikeskuse saali tuli orkestrit kuulama umbes 250 inimest.

Narbona toonitas, et Läänesaarte kammerorkester ei ole ainult muusikaline, vaid ka geograafiline ja kultuuriline projekt. Eesmärgiks oli luua midagi uut siinsamas kohapeal Saaremaa inimestega. “See on meie oma orkester,” kinnitas ta. Nimelt elab neljateistkümnest orkestrandist seitse Saaremaal ja viis on siit pärit või seotud Saaremaaga sugulaste kaudu. “Vaid kaks vajasid siin öömaja,” lausus dirigent. Lisaks astus kontserdil üles flötist Neeme Punder.

Narbona abikaasa, orkestris tšellot mängiv Annikki Aruväli ütles, et tavaliselt harjutavad orkestrid kolm päeva enne kontserti. Praegusel juhul saadi aga kokku laupäeval ja kontsert anti juba pühapäeva pärastlõunal. “Sisuliselt nullist tulime kokku, see oli kõigi jaoks uus,” märkis ta. Orkestri liikmete tase on küllaltki erinev – on nii muusikuna leiba teenivaid professionaale kui ka muudel elualadel töötavaid inimesi. “Kes muusikuna ei tööta, on kõik õppinud sellise tasemeni [et orkestris mängida] ja teevad seda hobikorras niivõrd suure armastusega,” lisas ta.

Esimeseks kontserdiks valiti repertuaar, mis oli teatud moel suunatud rohkem orkestrile ja natuke vähem publikule. “Selleks, et orkester saaks areneda. Kui võtta valed lood, võib kõvasti põruda,” selgitas Aruväli. Kavas olid Jean Berger, Victor Kioulaphides ja Carl Stamitz.

Narbona ütles, et talle meeldivad asjad, mis arenevad, ja järgmisel korral ehk aprillikuus tahetakse juba paremas vormis olla. “Muusikuna tahan rohkem,” lausus ta ja lisas, et potentsiaali selleks kindlasti on. Nii Narbona kui ka Aruväli kinnitasid, et orkestri nimi annab meeldiva vabaduse kaasata orkestri tegevusse teistegi saarte muusikuid.

Mustjala festivali kunstilise juhi, paljudes riikides üle maailma mänginud tšellisti Aare Tammesalu sõnul oli niisuguse orkestri loomine vaimustav idee. “Loomulikult haakusin sellega kohe, kui mind kutsuti.” Temagi hinnangul ei ole kokkutulnud muusikute taust või ametikoht peamine faktor. «Arvan, et muusika ja kunsti puhul on kõige olulisem, et on tahe midagi teha,» leidis ta. Kohalikku orkestrit on Tammesalu sõnul väga vaja ka noortele muusikutele, kes võiksid sinna tulevikus pürgida.