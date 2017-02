Laternapost peatas seale mõeldud kuuli (1)

Möödunud nädalal pidasid jahimehed Roomassaare kandis metssigadele jahti ning üks kuul tabas tänavavalgustuse posti.

Seajaht jäi lähedal asuva piirivalvekordoni turvakaamera lindile. Sealt on näha, et siga jooksis parajasti linna poole, kui kuul valgustiposti tabas. Lask posti ei läbistanud, ent tervet kuuli postis samuti ei olnud. Seega läks kuul tänu postile tükkideks.

Ohtlik lask

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul võib kuul midagi tabamata lennata mitusada meetrit, seega võib väita, et tegu oli õnneliku juhusega, et kuul posti pidama jäi. Jahipidamise vahetus läheduses asub ka kergliiklustee, mida inimesed näiteks sportimiseks kasutavad.

“Kui jahimees on kasutanud relva viisil, et tekitatud on mingi kahju, vastutab ta ise selle eest koos naha ja karvadega, nii et enne päästikule vajutamist peab olema ohutuses veendunud,” rääkis ta. “Jahimaal võib lasta, aga peab arvestama, et kuul võib väljuda jahipidamise piirimaadest,” märkis Rakko.

Ta lisas, et tulistamine on keelatud lähemal kui 200 meetrit majadest, samuti nende suunas.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et linnavalitsusele laekus teade selles piirkonnas jahipidamisest päeval, mil küttimine juba käis. “Kui oleksime sellest varem teada saanud, saanuksime ka kodanikke teavitada, et selles piirkonnas toimub jahitegevus,” sõnas Maripuu. “Selles piirkonnas liikujatele on selline info kahtlemata vajalik. Samas on mõistetav, et jahti ei ole võimalik pikalt ette planeerida ja ka antud juhul märgati loomajälgi samal hommikul.”

Kuressaare linna järelevalve- ja kriisireguleerimise spetsialist Karel Koovisk ütles, et lähiajal on plaanis jahiseltsiga arutada, kuidas saaks jahti turvalisemalt organiseerida.

Laugi jahiseltsi linna grupi juht Neeme Sepp ütles, et oli samal ajal metsas, kui lask käis, ja seega ei oska ta kommenteerida, mismoodi need asjad täpselt juhtusid.

“Selline juhtum on meil esimest korda,” märkis Sepp. Tema kinnitusel oli linnavalitsus väljastanud loa selles piirkonnas jahi pidamiseks, samuti informeeriti linnavalitsust nii jahipidamisest kui ka ühest kütitud seast, ent mitte igast sooritatud lasust. Ohuelementi ta juhtumis oma sõnul ei täheldanud.

Jäeti teatamata



Linnavalitsuse 26. septembril 2013 saadetud kirjas Kuressaare politseijaoskonnale ja Laugi jahiseltsile seisab: “Peale igat sooritatud lasku tuleb valitud jahimeestel koheselt teavitada politsei juhtimiskeskust ja linnavalitsuse heakorra järelevalvespetsialisti. Nõuete juba ühekordne mittetäitmine toob kaasa isiku eemaldamise antud nimekirjast, misjärel jahiseltsi esimees nimetab uue liikme.”

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et juhtumi suhtes alustatud menetluse võtab üle keskkonnainspektsioon.

Posti parandamisega seotud kahju suurus on hinnanguliselt 300–400 eurot.