Lihapoe saatus endiselt lahtine

Teisipäeval kohtunud Kuressaare linnavalitsuse ja turuhoones tegutseva lihapoe esindajad arutasid kujunenud olukorda, kuid mingite otsuste või kokkulepeteni ei jõutud.



“Juriidiliselt ei ole ühtegi otsust tehtud,” ütles linnapea Madis Kallas. Tema sõnul on praegu arutusel neli-viis erinevat varianti ja töö käib selle nimel, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

“Eesmärk on, et lihapood jääks turu territooriumile alles,” kinnitas linnapea ja lisas, et sel nädalal toimub lihapoe küsimuses veel mitu kohtumist.