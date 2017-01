LUGEJA KIRI: Kas pakid kõnnivad jalgsi?

Vahel on juhtunud, et postipandud kirjad lähevad kaduma. Isegi Uuelt tänavalt ei jõua kiri kohale näiteks Uus-Karja tänavale. Ja kummaline on mõelda, kuhu need kirjad siis kaovad.

Mitte keegi ei anna vastust. Lihtsalt tuleb otsida kadunud asjade seast… Aga kust siis veel!

Meil on hea, et kirju saab posti panna nii postkontoris kui ka Selveri ja Auriga juures. Ja tõesti – kirjad jõuavad kohale. Olgu need inimesed, kes selle eest hoolitsevad, tänatud!

Aga teine lugu on pakkidega. Jõulude ajal rändasid nad kaua teel. Täiesti mõistetav. Pakkide saatjaid oli rohkem kui tavalisel argiajal. Aga mis segab nüüd pakkide rändamist?

Postitasin Kanadasse paki oktoobris, kohale jõudis detsembris. Postitasin Kanadasse veel paki novembris, kohale pole see jõudnud siiani.

On tunne, et pakid liiguvad jalgsi. Meil on ju lennupost… Aga see vist ei toimi. Või milles on asi?

Ükskord peab sellele ju ometi vastuse leidma!

Arvan, et mina pole ainuke “hädaline”…

Enda Naaber,

kuressaarlane

KOMMENTAAR

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv:



Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest. Selleks, et konkreetsete saadetiste liikumist täpsemalt uurida saaksime, peaksime teadma konkreetsete pakkide pakikoode.

Üldiselt liigub suurem osa postisaadetisi tänapäeval tõesti juba lennukitega, küll aga enamjaolt mitte otselendudega (siinkohal on erandiks Omniva ja SF Expressi koostööna käima pandud Hiina ja Tallinna vaheline kaubalend). Seega tuleb arvestada, et igas vahepeatuses toimub ka järjekordne pakkide sorteerimine.

Konkreetset marsruuti, kuidas pakid Eestist USAsse, Kanadasse ja mujale ning vastupidi liiguvad, ei ole. Mõnikord võivad saadetised liikuda läbi Istanbuli, mõnikord läbi Saksamaa jne. Lisaks ei jõua saadetis Euroopast kindlasti ka otse sihtlinna sihtriigis (näiteks USA-s), vaid läbib ka seal tihti mitu vahejaama. Loomulikult mängib lugeja kirjeldatud juhtumi puhul rolli ka jõulueelne periood, mil kogu maailma posti- ja logistikakeskused ning sorteerimisjaamad on märkimisväärselt suurema koormuse all. Sellest tingituna võib ka saadetise tarneaeg mõnevõrra pikeneda.

Kui saadetis on kaotsi läinud või hilinenud, tuleb esitada saadetise otsimise avaldus. Otsida saab ainult registreeritud (tähitud) saadetisi ja avalduse selleks saab esitada kas Omniva e-teeninduses või postkontoris.

Järeleotsimise avaldust saab esitada kuni kuue kuu jooksul pärast saadetise posti panemist. Rahvusvahelise saadetise puhul tuleks järeleotsimise avaldus esitada siis, kui saadetis pole jõudnud sihtkohta ühe kuu jooksul.