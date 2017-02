Paadimeistritel valmis seni uhkeim Kasse (1)

Rahva lemmik Kasse paat on saanud grammi võrra kangemaks – uus paadimudel võimaldab kasutada vägevamat mootorit ja suudab ka kiirevoolulisel veekogul lennata kui kuul.

Viimane uus mudel pärineb Saaremaal valmivate rahva lemmikute tootjal aastast 2014. Tuleval aastal 25. tegutsemisaastat tähistava Kasse Paadid OÜ juhataja Fred Keerti sõnul on nende uudismudel (Kasse 455R) täisglisseeriv mootor-sõudepaat, mille sarnast veesõidukit nende tootevalikus varem ei leidunud.

Võtab 21 sõlme välja



Projekteerimisel oli tema sõnutsi eesmärgiks neljainimesepaat, millele saab paigaldada maksimaalselt 15 hj päramootori.

Seejuures omas tähtsust võime vaid aerude jõul edasi liikuda. Uuel mudelil saabki kasutada suuremat mootorit kui mõne teise Kasse puhul. Selle ahtri kuju on teine, kasvõi varasemast laiem.

“Suurema päramootori puhul oleks veelgi laiemat paati vaja, kuid siis oleks aerudega liikumine mõeldamatu,” tõdes Keert. Kõneldes erinevustest varasemate Kassedega, siis uus paat on suuteline kiiremini laineid kündma. Kui näiteks kuuehobujõulise mootoriga Kasse 430-ga saab kahekesi sõites kiiruseks 12–15 km/h ehk ca 8 sõlme, siis uus paat, millel kaks inimest pardal, liigub 39 km/h (ca 21 sõlme). “See on juba märgatav vahe,” kinnitas Keert.

Seni võimsaima paadi tootmisse võtmise tingis vajadus. “Juba mitu aastat on jutuks olnud, et nt Emajõel ei ole kevadise kiire voolu korral Kasse varasema mudeliga midagi teha, lihtsalt ei liigu edasi,” selgitas ta. Vaja oli suurema mootori ja kiirusega paati.

Helsingi paadimess on näidanud, et paljudel Kasse omanikel on vana paat otsa saamas, kuid 10–15 hj mootor on veel korralik. “Kui tuleme suurema mudeliga välja, siis suure tõenäosusega läheb kaubaks.”

Eestlaste “rõõmuks” peab ütlema, et nii väikeste paatide hinnavahe on märkimisväärne, poetas paadimeister. Seetõttu on eksport Kasse Paatidele tähtis. Soome ongi Kasse Paatidele juba nagu koduturg.

Uus paat sobib kalastamiseks, lõbusõiduks, vaba aja veetmiseks ja eriotstarbelisteks töödeks, mille alla võivad käia ka sadamatööd ja kergemat sorti päästetööd.

Keert lisas, et suure tõenäosusega tuleb ka uuest tootest kaks varianti, nagu on varasema mudeli Kasse 430 ja Kasse 430R puhul. Hetkeseisuga on nii-öelda tekiga Kasse 455 juba ka ette tellitud.

Nagu mainitud, esitlevad Saikla paaditootjad oma uut paati Helsingis 10. veebruaril algaval paadimessil Vene17 Båt. Keert tõdes, et nende tuntus ja tellijate arv on Soomes tõusutrendis. “Ja teine väga tähtis asi – kas viia paat Helsingisse või Narva, siis ajakulu on üks, aga paatide hinnavahe 30% ja teinekord rohkemgi,” tunnistas Keert. “Soome on praegu kuum teema!”

Soome on kuum teema



Läinud aastaga võivad Kasse Paadid rahule jääda. Keert nentis, et kui on sellised head koostööpartnerid, nagu Lindvart, Respo Haagised, päramootorite maaletoojad, Eesti väikelaevaehitajate liit ja paljud teised, sujub ka Kasse Paatidel kõik hästi. Müük suurenes neil firmajuhi sõnul 15%. Peamine eesmärk on paadimeistritel see, et Kasse soetanud inimene sellega rahule jääks. “Kui ta on sellega rahul, oleme ka meie rahul.”