Annely Esko sai noore looduskaitsja auhinna

2016. aasta nooreks looduskaitsjaks valiti Muhumaal elav Annely Esko, kes on silma paistnud märkimisväärse panusega Eesti loopealsete taastamisel.



Muhu saarel Lõetsa külas elav Annely Esko (34) on edendanud Eesti poollooduslike koosluste taastamist 2009. aastast, töötades keskkonnaametis maahoolduse peaspetsialistina ja alates 2014. aastast loopealsete taastamise projekti koordinaatorina.

Valdavalt Saare maakonnas elluviidav projekt “Elu alvaritele” on väga ambitsioonikas – praegu on see Euroopa kõige suurem poollooduslike koosluste taastamistöö. “Tunnustame Annely Eskot suure entusiasmi ja pühendumuse eest loopealsete taastamisel,” ütles Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse aseesimees ja žürii liige Siim Kuresoo. “Loopealsete olukord on Eestis paranemas ja selles on suur roll Annely tööl.”

Tartu ülikooli teadlane Aveliina Helm ütles, et Annely Esko on hea suhtleja, kes tekitab inimestes usaldust ja valmisolekut koostööks.

Annely Esko ise tänas teda kandidaadiks esitanud Tartu ülikooli teadlasi. “Aveliina Helm, Martin Zobel ja Meelis Pärtel on olnud äärmiselt toetavad nii loopealsete taastamise projekti ettevalmistamisel kui ka taastamistööde elluviimise juures. See on väga hea näide teoreetikute ja praktikute koostööst,” märkis ta.

“Life To Alvars” projekt viis pärandkoosluste taastamistööde mahud uutesse kõrgustesse. Kui varem äratas kellegi plaan taastada käsitsi 10 ha loopealseid suurt imetlust ja kõlas pigem teostamatult suure tööna, siis tänu Annely Esko pealehakkamisele võeti Eesti pärandkoosluste taastamisel sarnaselt Rootsiga kasutusele rasketehnika. Projekti mastaap (2500 ha) ja kestus (5 aastat) ei jätnud lihtsalt muud võimalust.

Kui praeguseks on kinnikasvanud niidul puid lõikavast ekskavaatorist saanud tavaline vaatepilt, siis esialgu mõjus rasketehnika kasutuselevõtt nii mõnelegi võõristavalt.

“Veel mõni aasta tagasi ei kujutanud keegi Eestis ette, et ekskavaator läheb kaitsealale ja hakkab seal kadakaid maha võtma,” kinnitas Annely Esko. “Kui me Hiiumaal esimese katse tegime ja ekskavaatoriga kaitsealale läksime, kutsusid naabrid inspektsiooni kohale.”

Loopealsete projekti tulemusliku juhtimise nimel 2015. aastal Muhusse eluaseme ostnud Raplamaalt pärit Annely Esko sõnul on maal elada väga tore. “Ma praegu ikkagi mõlgutan pigem mõtteid, et kui projekt 2019. aastal läbi saab, et kuidas ma peaksin oma elu nii korraldama, et ei peaks linna tagasi kolima,” rääkis tunnustuse pälvinud looduskaitsja. “See on ikkagi selline luksus, kui su töö võimaldab maal elamist.”

Saare maakonnas taastatud loopealsetest peab Annely Esko kõige ilusamaks Koguva alvarit. Eriti maikuu õitsevas värvikirevuses on see koht imeilus.

Noore looduskaitsja auhinda antakse välja 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade. Auhinna saaja valis ELF-i kokkukutsutud žürii koosseisus Peep Männil, Riho Kinks, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman.

Noore looduskaitsja auhinna lõid 2005. aastal Kaja ja Alex Lotman ning ELF. Auhinda koos rahalise stipendiumiga (700 eurot) antakse välja üks kord aastas silmapaistvale Eesti noorele looduskaitsjale. Saarlastest on noore looduskaitsja auhinna varem pälvinud Renno Nellis 2012. aastal.