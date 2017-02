JUHTKIRI: Näoga mere poole?

Möödunud merekultuuriaasta tunnuslauseis kinnitati, et meri on meie tulevik ja võimalus, ning leiti, et Eesti peab saama mereäärsest riigist mereriigiks. Aasta on uus ja üht-teist uut on kindlasti ka Saaremaa merekultuuris ja merehariduses. Tõsi, kõik need uudised pole rõõmsate killast.

Orissaare gümnaasium on mereharidust andnud järjepidevalt viimased 26 aastat, ent see traditsioon saab otsa. Kui üheksakümnendatel soovis Orissaares tüürimeheks või mehaanikuks õppida klassitäis noori, siis praeguseks on merendushuviliste arv kokku kuivanud, peaaegu olematuks kahanenud. Mis teha, kui praeguseid koolinoori merendusõpe ei huvita. Kui ei soovita olla “näoga mere poole”.

Jah, ajad on teised, valikuid on rohkem ja võimalused avaramad kui paarkümmend aastat tagasi. Pealegi, merendusalast eelkutseõpet saab ka Kuressaares täiskasvanute gümnaasiumis.

Ometi on kahju, kui kaob kauaaegne traditsioon, oluline osa kooli näost.