Meedikud: me ei taha streiki

Saaremaa meedikute ja haigla esindajad loodavad ministeeriumilt kollektiivleppeks uut pakkumist.

“Aega probleemide lahendamiseks on ministeeriumil olnud piisavalt ja oleks ilmselt veel praegu,” leidis Saaremaa arstide seltsi juhatuse liige Toomas Tuuling. “Mulle tundub, et asi takerdub pigem tahtmatuse taha. Loodame, et lahendus siiski leitakse, sest streiki ei taha keegi.”

Ka Eesti õdede liidu piirkondliku ühenduse juht Margit Raudsepp avaldas lootust, et leitakse siiski kompromiss ning streiki ei tule. “Seda olukorda, mis meie tervishoius ees ootab, võib vist iseloomustada kui suurt segadust,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli, kelle hinnangul on streigi tõenäosus praegust olukorda arvestades 60 protsenti.

Kõlli sõnul pole siiski välistatud, et ministeeriumist tuleb alternatiivne ettepanek. “See peab juhtuma paari lähipäeva jooksul, sest aeg saab tõesti otsa,” lausus ta. “Haigekassa lihtsalt ei jõua oma hinnakirja muuta, sest see on pikk protseduur. Uus hinnakiri peaks kehtima hakkama 1. aprillist.”

Haiglad lükkasid riikliku lepitaja pakkumise tagasi, kuna viimasest kollektiivlepingu projektist oli välja jäetud kokkulepe, et lepingumahtu ületava töö eest tasumise koefitsiente ei vähendata.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on tervisetöötajate valitsuse tasandi otsuseid eeldavad nõudmised palgaläbirääkimiste kontekstis kohatud, kollektiivleppe läbirääkimiste tuum on leppida kokku tervishoiutöötajate palkades ja töötingimustes.