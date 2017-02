Orissaare gümnaasium lõpetab merendusõppe

Orissaare gümnaasium lõpetab huviliste puudusel merehariduse andmise, mis on kooli õppekavas olnud järjepidevalt viimased 26 aastat. Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii ütles, et viimasel kahel aastal on Orissaare gümnaasiumis soovinud merendust õppida vaid paar õpilast.



Tallinna tehnikaülikooli merekool, kes kannab merendusõpetaja palgakulu ja koostas õppekava, on tingimuseks seadnud, et merendusõppe käigus hoidmiseks peab grupis olema vähemalt kümme õpilast, äärmisel juhul kaheksa. “Kuna eelmisel ja ka üle-eelmisel aastal oli vaid kaks huvilist, siis ei tule lihtsalt gruppi kokku,” nentis Prii.

Orissaare keskkool avas merendusklassi 1991/92. õppeaastal. “Siin anti tüürimehe ja mehaaniku teadmisi, olid pikad praktikad ja koostöö Saaremaa laevakompaniiga,” rääkis gümnaasiumi direktor. “Oli terve klass poisse ja tüdrukuid, kes tõesti soovisid merendust õppida.”

Aastatega on Orissaare noorte huvi merehariduse vastu kahanenud ja õpilaste arv iga aastaga vähenenud. “Viimase katse merendusõpet päästa tegime 2014. aastal, kui käisime koos oma vilistlastega läbi Saaremaa ja Hiiumaal koolid, aga õiget huvi ei tekkinud,” rääkis Marjana Prii, kelle sõnul pakub täpselt samasugust merenduse suunaga eelkutseõpet ka Kuressaare täiskasvanute gümnaasium. Ta kinnitas, et kui peaks huvi merehariduse vastu taas suurenema, on alati võimalik see uuesti käivitada.

Orissaare vallavanema Vello Runthali sõnul pole mõtet õpetada eriala, mille vastu puudub lastel huvi. Ehkki merendusklassi sulgemine on täielikult kooli otsustada, otsustavad oma eelistuste kaudu asja ära tegelikult lapsed ise, lisas vallavanem.

