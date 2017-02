Taas koolipapaks saanud Raivo Kallas naudib ametit

Nädalapäevad Salme kooli direktori ametit pidanud Raivo Kallas leiab, et kool on õigupoolest hästi toimetanud ja tema asi on järgnevatel kuudel hoolitseda, et taastunud töörahu ei kaoks.

Millised on olnud sinu viimased kolm nädalat?

Kaks ja pool nädalat olen koolis olnud, mind on hästi vastu võetud. Oleme õpetajate ja õpilastega ühiseid üritusi teinud. Kool on väga toimekas ja tegus. Samas olen käinud juba kahel koolitusel Tallinnas ja Pärnus, saanud uut ja huvitavat informatsiooni, meelde tuletanud vana, aga samas ka seda, mis tänapäeval vaja on. Ausalt öelda, ega jalgratast pole vaja leiutada. Tuleb ajaga kaasas käia ja ma olen kolmest nädalast praegu küll meeldivalt üllatunud. Tundub, nagu mingi vana aeg, vana ja hea olemine on tagasi.

Koolidirektori amet on siis nagu ujumine või jalgrattasõit, et päris meelest ikka ei lähe?

Tundub küll. Aga ega ma ole ka ju juhtimisest eemal olnud. Oma spetsiifika on muidugi igal pool, aga juhtimiskompentents on mul kogu aeg olemas olnud.

Võrdleksid ehk värskete koolituste taustal tänast päeva ja aegu Kihelkonna koolijuhina. On midagi ka muutunud?

Õpe on läinud väga suures osas digitaalseks. Seda ei saa eitada ega tõrjuda, kuna ühiskonnaga tuleb sammu pidada. Seda olen ma näinud ka teistes ametites. Teine asi on õppemeetodid ja õpilastesse suhtumine, mis on muutunud, ja ka lapsevanemate osa õppeprotsessis on suurenenud. Kõigiga tuleb arvestada. Haldusmenetluse seaduse muudatused, mis puudutavad kogu riiki ja mis on otsapidi ka koolis – nendega tuleb samuti kohaneda. Ma ei näe siin küll väga suuri kääre, aga kuna olen kogu aeg muudatustega kaasas käinud, siis minu jaoks suuri üllatusi ei ole, et need või teised asjad on nüüd ka koolis. Elu ja ühiskond on kogu aeg liikunud ja see, et oleme digiajastusse liikunud, seda teadsin juba kümme aastat tagasi lähtuvalt oma tööst keskkonnateenistuses.

Mis ikkagi tingis Salme koolis need vahepealsed mullistused?

Jään vastuse võlgu. Ma ei ole absoluutselt ennast pühendanud ega tahagi pühendada sellesse, mis seal vahepeal oli ja miks ta käärima läks. Mina võtsin asja valgelt lehelt. Olen tutvunud sellega, mida Salme kool on üldiselt teinud, aga mitte nende riidlemistega.

Kas konflikti anatoomia mitteteadmine ei või saada uueks probleemiks tulevikus?

Miks ta peaks saama, kui me kõik koos ilusasti edasi läheme ja teeme seda, mida koolis peab tegema? Mulle tundub selle kolme nädala põhjal, et inimestevahelised suhted koolis on väga head.

Kodurahu on taastunud?

See on täiesti olemas ja ma isegi ei kujuta ette, mismoodi see vahepealne olukord siin võis välja näha.

Koolijuhiks kandideerides tuli esitada ka omapoolne visioon, kuidas õppeasutus hakkab edasi elama.

Eks see oli seesama asi, et kool peab ühiskonna arenguga kaasas käima. Kuna oleme digiajastus, siis samad põhimõtted peavad olema ka koolis ja juba maast madalast. Täna on Salme koolis need asjad ka kõik olemas. Täna tuleb tegelikult õpetada pigem minu põlvkonda ja minust vanemaid, kes ei ole selle asjaga üldse kokku puutunud. Koolilapsed on digimaailmas juba õpetajatest mitte küll targemad, aga osavamad, kuna õpivad kiiresti. Õpetaja töö ja ülesanne on see, kuidas suunata ja juhendada, et õigete tulemusteni jõuda. Oma kandideerimisavalduse kirjutasin ma pärast seda, kui olin saanud kaks nädalat majas ringi vaadata. Maja on töökorras, õpetajate ja õpilaste jaoks igas mõttes soe. Mul ei olnud küll tarvidust midagi ette panna, et tuleb kusagilt muutma hakata. Minu põhisõnum on see, et kool on hästi töötanud, mina tahan, et ta sama stabiilselt edasi läheks, ja ma lasen õpetajatel samamoodi edasi töötada, nagu nad on seda seni teinud.

Muutustest rääkides – kas juhtide tahtest pole mitte suurem muutuste tingija laste arv koolides?

Ma usun, et suundi saab koolides valida küll. Äsja tulin (intervjuu on tehtud 26. jaanuaril – toim) maavalitsusest, kus meile tutvustati digitaalset õpiveebi. Oma õpetajatelt sain teada, et meie majas see juba töötab. Juhtohje siia- või sinnapoole sättida on siiski võimalik. Raha nii vähe ka ei ole.

Nii mõnelegi vallale on koolipidamine suur väljakutse.

Salme vallale mitte. Meil on olukord stabiilne ja lasteaiast on isegi rohkem lapsi peale tulemas, kui on praegu koolis klassitäitumus. Ühendvallas jääb Salme kool kindlalt püsima, sest lähiraadiuses lihtsalt ei ole konkureerivaid kohti, kuhu lapsed viia.

Mida ütleb süda kodukandi Kihelkonna kooli kohta?

Ärme viska veel pilli põõsasse. Ehk tulevad head ajad veel tagasi. Aga kahju, et sinna on jäänud vaid üheksa õpilast.

Kas Kihelkonna kooli sulgeb ühendvalla volikogu esimene või teine koosseis?

Ei tea. Praegu on seal kool pandud lasteaiaga kokku, nii et mingi haridusasutus kindlasti jääb. Aga see on teiste inimeste hinnata ja otsustada.

Mida Saaremaa koolivõrgu kui terviku tulevikust arvata?

Ma ei ole poliitik ja ei hakka hinnanguid andma. Usun, et mingi astmeni on hariduse andmine kodukoha lähedal siiski turvalisem. Kui tulevad aga mängu valikained, õpetajate kvalifikatsioon, siis tuleb vaadata, kas on mõttekam õpilasi transportida. Ainult koduläheduse ja turvalisusega ei saa laste eluks ettevalmistamise vajadusi ka hinnata.

Missuguse erakonna või valimisliidu nimekirjas Raivo Kallas ühendvalla volikogusse kandideerib?

Ei kandideeri. Ma olen poliitikast juba kuusteist aastat eemal. Kuna ma olin Saaremaa mõistes tippametnik, siis ei pidanud ma vajalikuks aktiivselt poliitikasse sekkuda.

Koolipapad on üldiselt valimistel populaarsed olnud ja hästi hääli korjanud.

Las nad siis korjavad.

Direktoriamet kukkus ikka üsna õnnelikult sülle?

Ma olin töötu 1. oktoobrist, kui mind keskkonnaameti reformide tõttu koondati. Kolm kuud sain puhata. Töötukassas küsiti, mida ma teha oskan. Kuigi ma teadsin, et ühtki koolidirektori kohta vaba ei ole, pidi sinna midagi ju kirja panema. Keevitajaks ja autojuhiks ma vist ei hakka ning töötukassa konsultant nägi minu CV-d ja küsis, mis soovitud töökohaks kirja panna. Ütlesin siis, et pange koolidirektor.

Kui Salme direktori kohta poleks tekkinud, siis millised oleksid olnud alternatiivid?

Eks kolme kuuga hakkas kodus natuke igav küll, aga ega Saaremaal midagi pakkuda olnud ka. Kui isegi maavanemad tööta jäävad… Kohe jääb hulk vallavanemaid ka üle.

Mis tundega lugesid uudiseid oma praeguse naabrinaise Tatjana Lebedeva dopingupatustamise kohta?

Väga kehva tundega. See on tõsine plekk sportlase renomeel. Me oleme kogu aeg suhelnud. Nad on suvel siin kaks kuud, talvel kaks nädalat. Ma olen tegelikult pärast seda, kui terve hulk Venemaa sportlasi disklahvi sai ja võistlustelt kõrvale jäeti, temaga suheldes seda teemat vältinud, et teda mitte piinlikku olukorda panna. Aga ta ei ole ka ise seda tõstatanud.

Kui suur on olnud Raivo Kallase osa selles, et tema poeg Madis Kallas on saanud Kuressaare linnapeaks?

Null. Ma olin isegi üllatunud, et mu pojal üldse selline poliitikahuvi tekkis. Olin pigem valmis selleks, et mu tütrel Kad­ril või vanemal pojal Mehisel selline huvi on. Tütar oli KG-s (Kuressaare gümnaasiumis – toim) aktiivne, osales õpilas­esinduses, Mehis suhtles rohkem inimestega, aga Madis oli puhas sportlane. Väga sihikindel sealjuures, teadis, mida tahab saavutada, ja saavutas ka. Oma võimete piiri tegi täiesti ära. Minu jaoks olid need positiivses mõttes väga üllatuslikud keerdkäigud, et ta maavalitsusse sattus. Ju ta seal poliitikute vaatevälja sattus. Täna olen ma siiralt õnnelik, et mu poeg on nii rahulik ja enesekindel ning on oma tööd tõesti hästi teinud.

Poja praegune positsioon sind ennast kuidagi ei kammitse?

Ma pean tähelepanelikult oma tegemisi kaaluma. Võib-olla oleks ma töötuna saanud kandideerida näiteks linnavalitsuse mõningatele ametikohtadele, aga ma olen neid võimalusi kogu aeg välistanud, sest ei taha kahtlusi ega keelepeksu.

Millised on järgmiste kuude olulisemad tegemised?

Tuleb vaadata, et kool kevadele stabiilselt vastu läheks, et kõik, mis tööplaanis, saaks realiseeritud. Midagi muud sinna kõrvale lubada ei saa, sest tööplaan on pingeline. Lähinädalatel on ees kooli eelarve kaitsmine vallavolikogus. Kool on hästi toimetanud ja ma pean vaatama, et see meelolu ei kaoks.