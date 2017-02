Vabalava täidab Saaremaa kaubamaja meluga

Saaremaa kaubamaja fuajees alustav Vabalava sisustab laupäeva keskpäeva tasuta kultuuriprogrammiga.



Kaubamaja üldjuhi Ülle Pupparti sõnul stardib Vabalava eeloleval laupäeval, mil on kavas Varsakapjade kontsert. Sealt edasi on igal laupäeval kedagi lavale oodata. “Mõte tuli sellest, et majja on inimesi vaja,” rääkis Puppart uuest algatusest. Nõnda otsustas ta kaks asja ühendada: anda võimalus neile, kes otsivad esinemiskohta, ja ühtlasi pakkuda kaubamaja külastajatele mõnusat ajaviidet.

Pupparti sõnutsi on edaspidi Vabalaval iga kuu esimesel laupäeval etteaste muusikakoolilt, kuu teise laupäeva sisustavad Inspira õpilased ning kolmas ja neljas laupäev on erinevate kollektiivide päralt, kes iganes selleks soovi avaldavad.

“Kõik kollektiivid üle Saaremaa on oodatud, registreerigu ennast ära ja iga kuu kolmandal-neljandal nädalavahetusel on neil võimalus tund aega meie fuajees esineda,” kinnitas Puppart.

Tema on veendunud, et meeldivaks kujunevad need laupäevased keskpäevatunnid nii esinejate kui ka kaubamaja külastajate jaoks.

Ülle Pupparti sõnul on nädalalõppudel veel kavas korraldada kaubamajas mitmesuguseid teemapäevi ja õpitube. Üle nädala hakkavad Maiasmoka kohvikus laupäeviti toimuma lastetunnid. Esimene selline on 18. veebruaril ja selle sisustab Heino Seljamaa oma kohvriteatriga.

Et veebruaris on Eesti Vabariigi sünnipäev, on kaubamajas sellelegi mõeldud. Vabariigi aastapäeva puhul avatakse kaubamajas järgmisel esmaspäeval näitus presidendi vastuvõtu kleitidest. “Kui kohapeale tulete, siis näete, kelle omad seal väljas on,” julgustas Ülle Puppart kõiki huvilisi kleidinäitust uudistama tulema.