Vallavanem pöördus Sõmera Koduga seoses ministri poole

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks esitas seoses Sõmera Kodu sulgemiskavaga hulga küsimusi sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale, kes selle teemaga seoses homme ka Saaremaal viibib.

Muu hulgas soovib Luks teada, miks ei ole sotsiaalministeerium seni võtnud kuulda ega arvestanud Saare maakonna teenusesaajate, eestkostjate ega kohalike omavalitsuste juba väljaöeldud ootuste ja soovidega Sõmera Kodu säilitada ning millal kutsutakse kokku ümarlaud kõikide osapoolte eesmärkide, ootuste ja võimaluste arutamiseks.

Vallavanem juhib ministri tähelepanu asjaolule, et enam kui 175 isikut, kes ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel viibivad, on Lääne-Saare valla eestkostel. Praegust ümberkorraldust arvestades ei saa valdav osa neist jääda teenusele isegi mitte Saare maakonda. “Tuginedes Lääne-Saare valla kogemustele eestkoste korraldamises, julgeme väita, et n-ö kaugtööna, formaalselt, ei ole eestkoste korraldamine ja eestkostja ülesannete täitmine ei omavalitsusele ega eestkostjatele mõistlik,” märgib Luks.

Taas kord küsib vallavanem ka Sõmera Kodu hoonete ja töötajate tuleviku kohta ning tahab teada, kas uut tüüpi peremaju ei võiks siiski rajada praeguse hoolekandeasutuse territooriumile ning võimaldada selleks 812 elanikuga Kärla alevikule erisus.