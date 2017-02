Veokijuhid on tigedad: Tõllu pardal on kitsas! (3)

TS Laevad ei tea täpselt öelda, kui palju suuri ja väikseid sõidukeid ühekorraga uute laevade pardale mahub.



Pahameeleavaldused on kõigile avalikult loetavad TS Laevade Facebooki lehel, kus Tõllu kitsal autotekil kimpu jäänud veokijuhid küsivad vedajalt otse, kas too teeb meelega inimeste elu raskeks.

Kriitiliselt võtab veokijuhtide mure kokku Rait Mändla, kelle sõnutsi on mõistetamatu, kuidas uued laevad nii läbimõtlematult on tellitud. Tema kirjelduste kohaselt mahub Tõllu pardale ainult kaks veokite rivi. Kui nende keskele aga kaubik peaks sattuma, siis mahub see sinna vaid juhul, kui oma peeglid kokku klapib.

Seejuures on keeruline ka veokist väljaronimine, kuna kabiini uks läheb lihtsalt vastu rõdu (ülemine tekk – toim) äärt. “Jooned maas on ainult sõidukatele, veokamehed peavad tunde järgi panema ja kui tähelepanu natukenegi hajub, oled juba külgepidi rõdus,” kirjeldab Mändla veokijuhtide muret.

Kurioosse näitena toob ta välja, kuidas parvlaeva Leiger pardal sõitis esimestel päevadel üks kaubaauto end lihtsalt otsapidi rõdu alla kinni nõnda, et juppe lendas. Sellest intsidendist levib internetis ka videosalvestus.

Mändla sõnul on ärritav, kuidas vedaja ei ole algusest saati suutnud neile täpselt öelda, mitu veokit korraga laevale mahub. “Tuli ainult automaatne vastus “Praam mahutab 150 sõiduautot või 10 veoautot”. Aga mitu veoautot ja sõiduautot korraga peale mahub?“ tahab Mändla teada.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro tõdes Saarte Häälele, et nende töötajad annavad endast parima, et suurema nõudlusega reisidel mahutada laevale võimalikult palju soovijaid. “Mõnikord võib see tähendada ebamugavamat olukorda mõnele autojuhile autouksest väljumisel,” nentis ta.

Uued parvlaevad mahutavad Arro sõnul kokku 150 sõiduautot ja saavad maksimaalselt peale võtta 12 suurt sõidukit (sh busse ja veoautosid), lisaks mahub väiksemaid sõidukeid. “Täpsem suurte ja väikeste mahtuvus koos oleneb konkreetsest olukorrast,” märkis ta, saamata välja tuua, kui palju erineva suurusega sõidukeid ühekorraga pardale mahub.

Ta tõi hoopis näiteks, et jaanuaris oli kõige rohkem sõidukeid – nii suuri kui ka väikseid kokku – ühe korraga Tõllu pardal 129. Seda 27. jaanuaril Virtsust väljunud reisil ja 133 Heltermaalt 29. jaanuaril väljunud Leigri pardal.

TS Laevad teenindas jaanuari jooksul Virtsu–Kuivastu liinil kokku 79454 reisijat ja 37 118 sõidukit.

Vaata ka videot: