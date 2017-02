Aasta sündmuse tiitli pälvis saarlaste ettevõtlus- ja meediaprojekt RIBS

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas noortevaldkonna kohaliku tasandi aasta sündmuseks saarlaste veetava rahvusvahelise ettevõtlus- ja meediaprojekti RIBS.

“Ikka on tore, kui keegi sinu tegevust märkab, eriti veel, kui hästi läheb,” rõõmustas projektijuht Triin Arva (fotol) tunnustuse üle.

“Minu jaoks tähendab saarlastele antud tunnustus palju, kuna tean, et projekti eestvedajad on hingega asja juures ja väärivad igati esiletõstmist,” ütles projektis aktiivselt osalev Kuressaare gümnaasiumi abiturient Greete Paaskivi, kes neljapäeval Balti jaama paviljonis toimunud tseremoonial tänukirja vastu võttis.

Arva sõnul on neid noori, keda see projekt on puudutanud, kokku mitusada. Regulaarselt käib koolitustel aga üle 20 noore.

“Olen tänu sellele projektile leidnud endas rohkem kindlust just selles osas, et ei ole vahet, kas inimesed on heleda- või tumedanahalised, samast või teisest rahvusest, kõigil on oma seisukoht ja visioon ning seda ei peaks kartma välja öelda,” rääkis Greete. Gümnasisti sõnul on RIBS talle palju andnud: “Olen reisinud, üritusi korraldanud, saanud palju uusi kogemusi ja tutvunud paljude inspiratsiooni täis noortega, kel on säde silmis ja rõõm teha seda, mida nad naudivad.”

Suur pluss on Greete jaoks see, et ta on saanud võimaluse näha kinolina taha ehk miks ja kuidas filmiloomeprotsess töötab.

“Meie projekti teemad on põnevad ja nutividinate näppimine huvitab praegu kõiki noori,” tõdes Triin Arva. “Hea, kui saab koolitust, kuidas seda veelgi kasulikumalt teha ja enda heaks tööle panna.”

Arva sõnul näitavad juba loodud rahvusvahelised õpilasfirmad, et projektist on tõesti kasu.

Greete sõnutsi on ka temal idee oma õpilasfirmaks ja inimesed, kellega see idee ellu viia. “Nüüd on vaja vaid aega ja pealehakkamist, et asi valmis saaks,” ütles Greete, lisades, et on saanud RIBS-projektilt abi ja võimalusi ürituse Minifilm 2017 korraldamiseks. “Lühifilmi loometöötuba toimus novembris, Minifilm ise tuleb aga tänavu 29. aprillil,” mainis Greete.

MTÜ Kinobuss, Saaremaa arenduskeskuse ja Kuressaare linnavalitsuse eestvedamisel toimuva projekti RIBS ehk Rolling Images in Business Startups (e k ettevõtlikkuse arendamine meediakirjaoskuse kaudu) abil saavad gümnaasiuminoored teadmisi nii meediast kui ka ettevõtlusest ja osaleda väliskoolitustel. Koostööprojektiga on seotud Kinobussi partnerid ja sõbrad Pargasest (Lääne-Turu saarestik), Ahvenamaalt, Gotlandilt ja Stockholmi piirkonnast.

Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Piheli sõnul on palju tänu väärt kõik koostööpartnerid, samuti Saaremaa omavalitsuste liit ja Saare maavalitsus, kes on projekti vedajaid toetanud omaosaluse katmisel.

“See on tõepoolest üks suur koostööprojekt,” nentis Pihel. “Meie partnerid on ka Saare maakonna gümnaasiumid, aga õpilasi osaleb selles projektis praktiliselt kõigist omavalitsustest.”