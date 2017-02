HOMSES LEHES: Saaremaa aasta küla on Roobaka (1)

Saare maakonna aasta küla on Leisi vallas asuv ligi 50 elanikuga ja pika ajalooga Roobaka, rahva lemmikuks osutus Pöide valla Kõrkvere koos naaberküladega.

“Külaelu komisjoni esimees Inga Põlluäär helistas ja pakkus välja, et me osaleksime. Ma pole kellegagi arutanud, otsustasin ära. Siis ta ütles, et jah, teil seal nagu pisikene pere,” meenutas Roobaka külavanem Aire Kurs muheledes. “Meie inimesed on alati nõus kaasa tulema, kui midagi lõbusat on,” viitas ta mõisaparki kogunenud naabritele.

Ühiseid üritusi, olgu nendeks kokkutulekud või jaanipäevapeod, korraldavad Roobaka inimesed peaasjalikult mõisapargis, kuhu on ehitatud ka väike katusega lava. Üle tee jäävad pargist mõisavaremed.

Rahvahääletusel võitsid umbes 700 häälega esikoha Pöide valla Kõrkvere kandi külad. Veel kandideerisid tiitlile Laadjala küla Lääne-Saare vallast ja Sakla Valjala vallast.

Saare maakonna aasta küla konkursi võitja kuulutati välja tänasel pidulikul galal Tornimäe rahvamajas.

Roobakat ootab nüüd ees kandideerimine Eesti külaliikumise Kodukant aasta küla 2017 konkursil.

