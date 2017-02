Jahimeeste selts palub ametilt mõistvat suhtumist

Saarte jahimeeste selts saatis keskkonnaametile pöördumise, milles selgitab, et ameti määratud 4400 metssea küttimiskohustuse täitmine on ebatõenäoline, ja palub seepärast ameti mõistvat suhtumist.



Seltsi juhatuse esimees Mati Tang (pildil) märgib pöördumises, et selle aasta 1. jaanuari seisuga on maakonnas kütitud 3311 metssiga, mis moodustab etteantud kohustusest 75%. Arvestades, et möödunud kahe kuu jooksul on kütitud veidi alla 500 sea kuus (novembris 495, detsembris 489), on tõenäosus, et maht jääb täitmata, suur. Saare maakonna jahindusnõukogu poolt algselt kinnitatud kohustuse, 3500 metssiga, täitmine on reaalsem.

Tangu selgitusel tuli küttimises suur tagasilöök septembris, mil tekkis kohustus rümpasid hoiustada kuni uurimistulemuste saabumiseni. Soojade ilmade tõttu vähenes küttimine oluliselt, kuna rümpasid ei olnud võimalik hoida. Kui 2015. aasta septembris kütiti 511 siga, siis 2016 septembris vaid 157.

“Hetkel oleme olukorras, kus jahtide käigus kogutud info põhjal võime oletada, et looduses on metssigu varasemaga võrreldes oluliselt vähem. Selle on tinginud eelmise aasta intensiivne küttimine ja maakonnas jõudsalt leviv katk, mille tõttu suremus üha suureneb,” kirjutab Tang ja kinnitab, et saare kütid jätkavad aktiivset jahipidamist, et vähendada riski katku levikuks kodusigade farmidesse. “Kõike eelnevat arvesse võttes on tõenäosus, et käskkirjaga etteantud kohustus jääb täitmata, suur. Palume mõistvat suhtumist,” lõpetab Tang pöördumise.