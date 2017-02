JUHTKIRI: Väsinud torn

Mõned päevad tagasi sotsiaalmeedias levinud foto tekitas parajalt ärevust, kuna Kiipsaare tuletorn oli sellel hirmuäratavalt kaldu. Hiljem selgus, et fotot oli töödeldud ja päris nii hull olukord siiski pole. Väheke kaldu ja justkui merre istutatud on 26 meetri kõrgune Kiipsaare tuletorn sellegipoolest.

Majaka funktsiooni pole 1933. aastal valminud betoontorn täitnud 1992. aastast. Sellest on aga kujunenud üsna menukas vaatamisväärsus. Põnevust lisab külastajatele asjaolu, et selleni jõudmiseks tuleb ette võtta mitme kilomeetri pikkune jalgsi- või rattaretk. Midagi ülemäära rasket selles pole, aga väike seiklus ikkagi, mida saadavad tõeliselt ilusad merevaated.

Kahjuks leitakse, et väga pikka iga tornil enam pole. Ehitamisel ei arvestatud ju, et meri niimoodi võimust võtab. Seega on lähiaastail ülim aeg minna iselaadi tuletorni oma silmaga kaema. Torni tippu vallutama hakata aga ei tasuks. Kes teab, mis riskid “väsinud jonnipunni” tipus raskuse suurenemisega kaasneda võivad.