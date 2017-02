Pagulaskeskus teeb kontorihoone asemele viis krunti (2)

Möödunud sügisel Leisi valda pagulaskeskuse rajamise ideega välja tulnud Karja Pagulaskeskus OÜ kavandab kunagise Karja kontorklubi asemele elamumaa kruntide moodustamist.



Leisi vallale esitatud detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt tahab möödunud aastal soomlasest omanikult poolelioleva kontor-klubi hoone ostnud Karja Pagulaskeskus moodustada krundil viis elamumaa kinnistut. Igale kinnistule kavandatakse kuni 200 m2 suurust ühepereelamut koos abihoonega. “Kui esimesed elanikud saabuma hakkavad, siis vaatame, kes tulevad – mis on nende rahvus ja nahavärv,” ütles Karja Pagulaskeskus OÜ juhatuse liige Allar Leedu, kelle sõnul ei maksa ettevõtte nimele liiga suurt ja ühemõttelist tähendust anda. “Kui esimese krundi ostab ära mõni rootslane, siis on ju tema ka omamoodi pagulane,” lisas ta.

Leedu märkis, et detailplaneering on kompromiss erinevate osapoolte vahel. “Taotlus on sisse läinud, vaatame, mis sellest lõpuks välja tuleb,” sõnas arendaja.