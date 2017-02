Reformierakond läheb valimistele ühtse nimekirjaga (5)

Kolmapäeva õhtul kogunesid Saaremaa piirkondlikud liidrid Haapsalus, et anda start eesseisvatele kohalikele valimistele.



Reformierakonna programmi, nimekirja ja kampaania eest vastutab Saaremaal maakonnajuht Kalle Laanet, kelle sõnul on töö võitu toovate ideede ja parimate kandidaatide nimel juba hoo sisse saanud. “Saaremaa inimeste jaoks on olulised stabiilsed ja kiired lennu- ja laevaühendused. Samuti peab fookus olema ettevõtlustingimuste parandamisel, et piirkonda tekiks uusi töökohti ja inimestel oleks hea elukeskkond laste kasvatamiseks,” rääkis Laanet.

Kohtumisel erakonna üle-eestilisi eesmärke tutvustanud Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on Reformierakonnal soov minna erakonna nimekirjaga välja kõikides omavalitsustes ja teha läbi aegade parim tulemus.