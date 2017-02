Ruhnu lennuk lendab jälle

Nädalapäevad oli lennuliiklus Ruhnu saare ja muu maailma vahel häiritud. Nüüd saab nii rahvas kui ka toidumoon taas liikuda.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles, et sellist pikemat transpordipausi tuleb ette umbes korra aasta jooksul ja Ruhnu inimesed on selleks valmis.

“Möödunud aastal oli selline olukord samuti jaanuaris,” rääkis Urvet. “Saare inimesed on sellisteks asjadeks valmis, kuivaineid on varutud, juurikaid on kodus olemas. Piimatooted ja värske kaup on see, mida siis oodatakse – üks inimene ütles isegi, et piimaisu on nii suur, et kui tuleb uus laar, jooks kohe kaks liitrit korraga.” Kohalikus poes müüakse aga tavapärase poeleiva asemel senikaua koduleiba.

Iroonilisel kombel taastus lennuliiklus samal ajal, kui AS-i Saarte Liinid puksiir Panda oli juba valmis Ruhnu poole startima.

“Pandale oli reis kolmapäevaks planeeritud, aga samal päeval tuli ka lennuk. See kipubki üldjuhul nii minema, et liigub kas kõik või mitte midagi,” nentis vallavanem Urvet.