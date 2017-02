“Siil udus” kutsub orienteeruma

Saarlastel on üleeilsest alates võimalik üritada hallis talves ekslemist veidike lõbusamaks muuta – lahti on läinud igamehe orienteerumismäng “Siil udus”.



Terve veebruarikuu kestev mäng kutsub üles külastama võimalikult palju Saaremaa tuntud ja tundmatuid vaatamisväärsusi ja huvipunkte. Tegemist on võistlusvormis turismimänguga.

Peakorraldaja Asko Berens (fotol) rääkis Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et oluliselt lühemas vormis prooviti sellist mängu merepäevade ajal. Huvilisi jagus.

Mänguga alustamiseks on vaja Androidi nutiseadet ja alla tuleb laadida tasuta NaviCupi mobiilirakendus. Pärast registreerumist avaneb Saaremaa kaart koos kõikide kontrollpunktidega, mis on kaardil näha ainult 1. veebruarist 28. veebruarini.

Asko Berensi sõnul on külastamisväärt punkte mängus 130. “On teada-tuntud paiku, aga kindlasti on ka kohti, kuhu muidu väga kergesti ei satu ja kuhu teeviit ei viita – mõni huvitav kivi või allikas,” rääkis Berens, lubades samas, et mullu suvel maailma pöördesse ajanud Pokemoni kombel nad kellegi tagahoovi punkte üles ei säti ja kõik kohad on avalikud.

Samas ei tähenda see, et kõigile kohtadele niisama lihtsalt autoga ligi pääseb, natuke tuleb ka jala käia. “Seal me eeldame osalejatelt ikka normaalselt käitumist ning käimist seal, kus käia tohib, ja mitte linnulennult kõigest üle marssida,” rõhutas korraldaja.

Mõnes punktis tuleb vastata küsimusele ja mõne koha kohta leiab äpist lisainfot. “Ta on meil ikka natukene hariv asi ka,” muigas Berens ja soovitas sihtkohas veidi aja maha võtta ja ringi vaadata.

Kuigi tegu on mõnusa ajaviitega, mis annab võimaluse rännata talvisel Saaremaal, on see ikkagi võistlus, mille võitjaks osutub osaleja/võistkond, kes on kuu lõpuks saanud kõige rohkem punkte kõige väiksema ajaga. Auhinnalised kohad saavad kuni viieliikmelisele tiimile mõeldud kolmekäigulise õhtusöögi, tõelise meistriteose – Saaremaa Ränduri kaardi, ja salvi.

Seiklust aitavad korraldada Saare Safari, Saaremaa Turism SA ja paljud toetajad.

Saaremaa Turism SA esindaja Kristina Mägi sõnul on nad arutanud, et tõenäoliselt jääb sama kaart­ avatuks ka suvel, selle järgi on põnev Saaremaad külastada – lihtsalt mänguformaati siis enam ei ole. Samamoodi on kõne all olnud sarnase mängu loomine lastele koolivaheajaks.