Tolli 19 krundile plaanitakse kahte elamut kokku 11 korteriga

Kuressaares Tolli 19 kinnistule korterelamute ehitamiseks korraldatud arhitektuurikonkursi võitis võistlustöö “Nihe”. Töö autorid on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda ja Margit Valma arhitektuuribüroost KARISMA Arhitektid OÜ.

Žüriisse kuulusid arhitektid Hannes Koppel, Tuuli Org ja Loona Lepp ning arendusfirma esindajad Märt Turk ja Margus Männik. Žürii leidis, et võidutöös on korterite plaanilahendused hästi läbi mõeldud, loodud on huvitavaid kõrgeid ruume. Sümpaatseks loeti hoonemahtude kontseptsioonilist, naaberhooneid arvestavat nihet ja hoonete üldist arhitektuurset ilmet. Asendiplaani positiivseks küljeks loeti, et kõigile korteritele on õueala ühteviisi loogiliselt kättesaadav.