TS Laevad lõdvendab lisareisideks vajalikke tingimusi

Enne pidi lisareisi tegemiseks olema täidetud kaks tingimust – autode järjekord pidi olema vähemalt 100 meetrit pikk ja ootejärjekord sadamas üle kahe tunni. Nüüd aga muutuvad need tingimused lõdvemaks, vahendab Postimees.

Nimelt jõudsid TS Laevade ja majandusministeeriumi esindajad neljapäeva pärastlõunal toimunud kohtumisel arusaamisele, et suurema nõudlusega aegadel saab laevaoperaator olla paindlikum lisareiside tegemisel.

Ehk juhul, kui sadama-ala on sõidukeid täis ja järjekord suurenemas, siis võib TS Laevad teha ka lisareisi juhul, kui järgmise reisini on vähem kui kaks tundi ja laevaoperaatoril on laev, mis ei tee parasjagu graafikureise, kommenteeris TS Laevad juht Kaido Padar.