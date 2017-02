Tules hävinud autopesula omanik ei välista süütamist

Tulemöll hävitas Kuressaares Tehnika tänaval plekkangaaris asunud autopesulas virnade kaupa rehve kümnete tuhandete eurode väärtuses ja kuus sõidukit.

Rehviroko nime kandnud pesula juhatuse liige Armin Pokk jalutas eile sünge näoga ümber põlenud hoone ja hindas murelikult olukorda.

“Sain teate põlengu kohta G4S-i kaudu ning kohale jõudes nägin, et põleb katlamaja-poolne osa. Midagi süttimisvõimelist seal ei olnud ning kõik oli täpselt nii, nagu see õhtul meist maha jäi. Küll aga oli muidu terve akna sees auk, mille päritolu kohta ei oska midagi arvata,” rääkis Pokk.

Kui päästjad kohale jõudsid, oli angaar täitunud suitsuga ja leegid katusest väljas.

Angaaris olid hoiul ligi 50 kliendi autorehvid, mille kogumaksumus võib olla ümmarguselt 25 000 eurot.

“Minu jaoks on praegu põhiline see, et kliendid saaksid 1. märtsiks oma autodele rehvid alla. Praegu palume kõigil inimestel, kelle rehvid meie juures hoiul olid, ühendust võtta ja endast teada anda,” ütles Armin Pokk.

Lisaks rehvidele langesid tulesöödaks üks tõstuk, kaks bussi, kaks ATV-d ja üks kliendile kuulunud Audi.

“Oma varast on mul kõige vähem kahju, suurem mure ongi hetkel see, et mitte alt vedada neid kliente, kes on meid usaldanud, ning teeme selleks enda poolt kõik võimaliku,” kinnitas Pokk.

Armin Pokk ütles, et ta ei süüdista ega näita kellelegi näpuga, aga süütamist ta siiski täielikult veel ei välista. “Lihtsalt vaadates seda auguga akent, tekib mõte, et poleks palju vaja olnud, et tulekahju süüdata. Pole eriti raske aknast mingi piiritusepudel sisse visata, lisaks ei ole siit just eriti raske ära põgeneda,” rääkis ta.

Oletused pahatahtliku tegutsemise kohta on Armin Poki sõnul siiski pelgalt spekulatsioonid. “Mingeid kahtlusaluseid ja tõendeid selle kohta ei ole, aga kõik variandid tuleb läbi mõelda. Selle, mis tegelikult juhtus, selgitavad välja eksperdid,” lausus ta.

Pokk lisas, et tulekuke aasta on iroonilisel kombel oma nime igati õigustanud.

Saaremaa päästeosakonna juhataja Margus Lindmäe sõnul hakatakse sündmuspaika inspekteerima ja tulekahju põhjuseid välja selgitama reede hommikul. “Võime öelda, et tuli sai alguse katlamaja-poolsest otsast ning häving on tõepoolest suur. Põlesid sõidukid, rehvivirnad, angaari soojustusmaterjal – tuli sai suur ja võimas,” nentis Lindmäe.