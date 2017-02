“Läänesaarte kammerorkestri esimesed triibulised”

Tarmo Berens, Kuressaare muusikakooli direktor:

Autori soovitused on head, aga paraku sobivad ütlemise soovi korral iga kollektiivi ja esituse kohta. Võiks rohkem harjutada, rohkem rühmaproove teha, puhtamalt mängida jms.

Milleks orkestrile juba eos seada ette latt, mis sellise koosseisuga kollektiivile on (allakirjutanu arvates) ilmselgelt liiga kõrge. LS kammerorkester alles seadis esimese kontserdiga oma lati paika ja järgmistel kordadel saab kuulata, kas joostakse üle või lati alt läbi.

Rein Orn, muusik ja kauaaegne kultuuritöötaja:

Tänud Erkile asjaliku, konkreetse ja professionaalse hinnangu eest. Publiku hulgas istudes tundsin neidsamu tundeid. Tuleb siiralt kiita Eduardo Narbonat, sest ilma temata oleks selline entusiastlik ja usun, et siiralt ja hingega musitseeriv kollektiiv loomata jäänud. Aplaus dirigendile ja kogu ansamblile! On kuulda olnud, et tema tšellistist abikaasal on kollektiivi sünnis samuti oma kaalukas osa, seda hiilgavam. Imesid sünnib ja selle perekonna saabumine Kuressaarde on taevalik õnn. Värske tuulepuhang linna muusikaelu muidu veidi sumbunud õhustikus. Jään huviga ootama 2. aprilli, mil orkester on lubanud uuesti üles astuda. Hoian hinge kinni, et mängijad jäävad samadeks ja koosmäng aina paraneb. Ohtlik oleks, kui mingil põhjusel hakkavad koosseisu ilmuma asendusmuusikud ehk “kehad”, sellele ei taha mõeldagi. Ja veel hoian pöialt, et perekond Narbonat ei makstaks Eesti mingi suurema muusikakeskuse poolt kinni… aga need on lihtsalt vanainimese hirmud. Edu ja sära uuele muusikakollektiivile!