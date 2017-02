Viive Käiro jätkab Salmel asendusõpetajana (1)

Kuna jaanuari alguses Salme põhikoolis õpetajata jäänud matemaatikatundide asendusõpetajaks leitud Viive Käiro on tööga seni väga hästi hakkama saanud, siis jätkab ta asendusõpetajana õppeaasta lõpuni.



“Läheme rahulikult edasi,” kinnitas Saarte Häälele Salme põhikooli värske direktor Raivo Kallas. Kui aasta algul oli teada, et pärast uue direktori ametisse kinnitamist tuleb ka uue matemaatikaõpetaja konkurss, siis nüüd on selge, et asendusõpetaja Viive Käiro jätkab õppeaasta lõpuni.

Kallase kinnitusel korraldavad nad kindlasti millalgi ka õpetajakonkursi, kuid mitte praegu. Seda ennekõike põhjusel, et õpilastele on esmatähtis stabiilsus. “Kiirustamisi korraldatud ja nii õppeaasta lõpul toimuv uus konkurss, mis kestaks oma kuu aega, ei aita kindlasti laste matemaatikaoskustele kaasa,” märkis Kallas.

Viive Käiro hakkas Salme põhikoolis matemaatikatunde andma senise direktori ja matemaatika-füüsikaõpetaja Marika Pütsepa koolist lahkumise järel. Teadupoolest oli Pütsepa lahkumise põhjuseks tema ja mõnede õpetajate vaheline konflikt.