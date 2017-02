Naisetapja ähvardas kohtunikku ja prokuröri

Naise tapmise eest vanglakaristust kandnud saarlasest kurjategija sai süüdistuse kohtuniku, prokuröri ja vanglaametniku ähvardamises ning peab kohtu ette astuma, kirjutab Eesti rahvusringhäälingu uudis­teportaal.



Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt ähvardas korduvalt kriminaalkorras karistatud 67-aastane Sulev Kirs tema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse langetanud kohtunikku, süüdistuse esitanud prokuröri ning hiljem juba karistuse kandmise ajal vangivalvurit füüsilise vägivallaga.

Süüdistuses märgitakse, et kuna tegu on korduvalt kriminaalkorras karistatud mehega, kes on süüdi tunnistatud muu hulgas ka väga raskes isikuvastases kuriteos, oli ähvardatutel alust arvata, et Kirs võib oma ähvardused ka teoks teha.

2008. aasta lõpus mõistis Pärnu maakohus Sulev Kirsi süüdi tuttava naise surnuks peksmises Kuressaares sama aasta 14. märtsil. Kohus karistas meest seitsme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Tartu maakohus peab Kirsi kriminaalasjas eelistungi veebruari keskel. Süüdimõistmisel ähvardab meest kuni viie aasta pikkune vanglakaristus.