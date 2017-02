Naiskodukaitsjate 90 aastat pildis on vaadata Tõllu pardal

Tartu rahu aastapäeval pandi uuel parvlaeval Tõll välja fotonäitus, mis pakub väikese läbilõike organisatsiooni olemusest, väärtustades nii minevikku kui ka pidevat arengut.



Fotonäitusega anti avalöök Eesti suurima naisorganisatsiooni 90. juubeliaasta üritustele. Samasugused näitused pannakse välja kõikides Eesti maakondades.

Tõll sai näitusekohaks valitud eelkõige Saaremaa vägilase ja naiskodukaitsjate väärtushinnangute sarnasuse tõttu. On ju Tõllu kohta kirjutatud: “Tegi kodu kõik tööd, ise kündis ja külvas, ise niitis ja pani vilja kokku, ise kohendas hooneid ja ehitas majasid. Ta oli lahke, sõbralik ja tegi rahvale alati palju head ning võitles võõrvägedega.”

“Eesti riigi kaitse sõltub meist kõigist, meestest ja naistest. Tänu naiskodukaitsele on ligi 2500 naist vabatahtlikult panustamas turvalisemasse Eestisse,” ütles naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. “Me oleme uhked ja täname kõiki oma vabatahtlikke liikmeid,” lisas ta.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine Eve Tuisk möönis, et fotonäitus on hea võimalus, näitamaks, kui erinevates valdkondades saab naiskodukaitse riigi heaks tegutseda. Tema sõnul valiti näitusele pilte erinevatest aegadest ja valdkondadest, et näidata organisatsiooni ja naiste ühist arengut.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees sõnas, et näituse avamisel osalenud inimesi üle ei loetud, oluline oli emotsioon ning mõnus, soe ja hubane õhkkond.

“Meie jaoks oli suur au, et näituse avamisele tulid ka Tõllu ristiema Lelet Aavik, Kuressaare linnapea Madis Kallas, malevapealik Gunnar Havi ja tema abi Kaido Kaasik,” rääkis Paomees. Ta lisas, et hea meel oli näitusel tervitada laeva uudistavaid inimesi, kellele näitus mõeldud ongi.

Naiskodukaitsjate meeleolukaid fotojäädvustusi saab Tõllul vaadata 28. veebruarini.