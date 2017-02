Ott Tänak läheb ka Rootsi rallil võistlema kõrgete kohtade eest

M-Spordi vahendab Ott Tänaku kõrgeid ootusi Rootsi Ralli suhtes. Tänak ütles: ” Ma ootan väga Rootsi rallit. See on üks minu lemmiküritusi kalendris ja suure kiirusega katsed annavad sellise adrenaliini laengu. Sel aastal, mil autod on veel võimsamad, saab see olema midagi väga erilist.”

Tänak lisas, et neid katseid on väga hea sõita – väga kiired, sujuvad ja väga siledad. “Me peame olema puhanud ning fokuseeritud, et saada hea rütm. Ma loodan, et saavad olema head jää tingimused ja loodetavasti ollakse sellises seisus, et võidelda kõige kõrgemate kohtade eest,” kommenteeris Tänak eelseisvat võistlust. Mees lisas, et kõige tähtsam on, et kohe algusest peale oleks tunne hea ja siis tuleb ka selge sõit. Loodetavasti ilmastikutingimused on soosivad ning on mõned head lumevallid, mis aitavad Tänaku meeskonda kui vaja.

Kõige raskemaks kohaks peab Tänak aga kitsaid teid.”Juhul, kui sajab juurde värset lund, peab olema eriti hoolikas ning püsima teel, sest muidu võib hästi haakuvast teest sõita välja,” teatab Tänak M-Spordi vahendusel ning lisas, et ootab väga, mil saab taas rooli taha ning on kindel, et neil on potentsiaali, et teha taaskord üks hea sõit.

Rootsi ralli on tõeline talve ralli, kus temperatuuriks võib kujuneda kuni -20˚C, kuigi viimastel aastatel on olnud leebemad temperatuurid. Rootsi ralli peetakse 9-12 veebruar.