Põlenud autopesula kliente hätta ei jäta

Kuressaares põlenud autopesula omanik kinnitab, et kliendid tuleõnnetuse tõttu kindlasti kannatama ei pea, ja on isiklikult lubanud kõigi nende firmat usaldanud klientide sõidukitele suverehvid alla panna.



Kolmapäeva öösel Kuressaares Tehnika tänaval maha põlenud Rehviroko autoremonditöökoja ja -pesula omanik Armin Pokk ütles, et kuigi praegu pole teada ei põlengu tekkepõhjus ega ka kahjude suurus, on klientide huvid Rehviroko meeskonna jaoks prioriteet.

Eile käisid tulekahjupaigas päästeameti uurijad, kes tuvastasid, et katlamajast, nagu esialgu arvatud, põleng tõenäoliselt algust ei saanud. Armin Pokk ütles, et sellise juhtumi puhul seda täielikult välistada ei saa, kuid tõenäosus on üsna väike.

Praegu on n-ö laual kaks võimalust: kas viga elektrijuhtmetes või süütamine, kuigi viimast loodetakse siiski välistada. “Me väga loodame ja tahame uskuda, et pole isikut, kes oleks meie perekonna vastu nii vaenulik,” sõnas Pokk.

Põlengu ajal olid angaaris umbes 50 kliendi suverehvid ning omanik lubas isiklikult tagada, et 1. märtsiks, kui algab suverehvihooaeg, on neid usaldanud klientide masinatel rehvid vahetatud.

Rehviroko palub kõikidel klientidel nendega ühendust võtta info@rehviroko.ee või telefoni 56 94 1441 teel.