Roobaka võlus tegusate noorte ja toredate eakatega

Saare maakonna aasta küla on Leisi vallas asuv ligi 50 elanikuga ja pika ajalooga Roobaka, rahva lemmikuks osutus Pöide valla Kõrkvere koos naaberküladega.

“Külaelu komisjoni esimees Inga Põlluäär helistas ja pakkus välja, et me osaleksime. Ma pole kellegagi arutanud, otsustasin ära. Siis ta ütles, et jah, teil seal nagu pisikene pere,” meenutas Roobaka külavanem Aire Kurs muheledes. “Meie inimesed on alati nõus kaasa tulema, kui midagi lõbusat on,” viitas ta mõisaparki kogunenud naabritele.

Ühiseid üritusi, olgu nendeks kokkutulekud või jaanipäevapeod, korraldavad Roobaka inimesed peaasjalikult mõisapargis, kuhu on ehitatud ka väike katusega lava. Üle tee jäävad pargist mõisavaremed.

Külaelanik Külli Treial meenutas, et maantee rajati pargi ja mõisa vahele 70-ndatel. “See oli ikka halb asi, kõik tahtsid, et park jääks puutumata, aga ega siis külarahva käest küsitud,” tõdes ta. Praeguseks ollakse küla läbiva maanteega siiski harjutud.

Treiali kodus elab kolm põlvkonda. “Pensionipõlve pean siin, hoian oma lapsukesi,” märkis ta. Lähiajal plaanib Treiali tütar Kerli Põlluäär koos perega aga uue kodu sisse seada endises laudahoones, mis asub samuti Roobaka külas. «Hakkame otsast pihta,» ütles Põlluäär, selgitades, et seinad jäävad vanal laudal küll püsti, kuid muidu on tööd palju, enne kui saab sisse kolida.

Kerli Põlluääre sõnul on elu Roobakal üpris tihe ja tegus. “Meil on selline traditsioon, et kui kellelgi on sünnipäev, lähme ikka koos õnnitlema,” lisas ta, viidates, et nii saab külarahvas üpris tihti kokku.

Külavanem Aire Kurs leidis, et aasta küla konkursist osavõtmise eesmärk on küla reklaamimine. “Me oleme niikuinii võitnud,” lisas ta, viidates, et püstitatud eesmärk saavutati juba osalemisega.

Roobaka esmamainimisest on möödas 498 aastat. Kursi sõnul otseselt kedagi sellist, kellele küla keskele nimeline pink või büst panna, paraku ei ole. “Tarkasid ja tublisid mehi on siit läbi käinud küll,” lisas ta siiski. Vahest ühe olulisema tegelasena tõi külarahvas välja Kalju Rahu, kes pani kirja oma lapsepõlvemälestused ja avaldas need raamatus “Roobaka mälestused».

Saare maakonna aasta küla komisjoni esimees Reet Viira ütles, et ankeetide järgi komisjoniliikmed Roobakat võitjaks ei valinud. «Aga kui ringkäigu tegime, siis kõik peale ühe liikme märkisid Roobaka esimeseks,” lausus ta, lisades, et Roobakal leidsid nad eest midagi, mis oli väga-väga hea. “Seal on tegusad noored inimesed ja toredad eakad, hästi mõnus kogukond,” märkis Viira. Veel kriipsutas ta alla, et Roobaka puhul paistab silma see, et inimesed teevad kõike oma lõbuks ja heameeleks, mitte selleks, et seda kellelegi näidata. “See autiitel on neil väga võimas kanda,” lisas Viira. Komisjoni kuulusid veel Terje Aus Saarte koostöökogust, Veiko Viil Saaremaa omavalitsuste liidust ja Anne Jakunin Saare maavalitsusest.

Rahvahääletusel võitsid umbes 700 häälega esikoha Pöide valla Kõrkvere kandi külad. Veel kandideerisid tiitlile Laadjala küla Lääne-Saare vallast ja Sakla Valjala vallast. Saare maakonna aasta küla konkursi võitja kuulutati välja pidulikul galal Tornimäe rahvamajas. Roobakat ootab nüüd ees kandideerimine Eesti külaliikumise Kodukant aasta küla 2017 konkursil.