Saarlased astuvad üles Tallinn Music Weekil

Saaremaa juurtega indie-folk bänd Estbel astub üles südaööl 1. aprillil vastu 2. aprilli Tallinn Music Weekil Viljandi pärismusmuusika õhtul. Antud konserts saab olema ka Estsbeli esikplaadi “SAAR” esitluskontsert. Eelmise aasta lõpus oli kõigil soovijatel võimalik toetada Estbeli plaati Hooandja keskkonnas.

Estbeli koosseisus on neli liiget: saarlane Leana Vapper-Dhoore (laul, torupill, viled), Sänni Noormets (viiul, laul), Hartwin Dhoore (diatooniline akordion) ja Ward Dhoore (kitarr, mondoliin).

Estbel tutvustab enda loomingut: “Kvarts, see on Estbeli uus repertuaar, mis voolab üle maagilisest realismist. Seda võiks kirjeldada kui jalutuskäiku, kus Björk koos Gabriel Garcia Marqueziga läbi põhjamaise looduse hõljub ja jalga puhkab delikaatsete seadete ja õrnade harmooniate samblasel künkal. Kuula, kuulata ja lase muusikal end uuele hingamisele äratada – millal Sa viimati tundsid, et Su hing naeratab?”

1. aprillil astub üles ka saarlane Alexander Sannik, kes esineb Tallinn Music Weeki hip-hop õhtul. Sannik on tuntust kogunud DJ ja produtsendina. Elektroonilise muusikaga on noormees tegelenud umbes 3 aastat ning praegu teeb hip-hop’i ja glitch-hop’i.

1. aprilli südaöööl astub Insikurmu festivali laval üles Windy Beach ehk Tuuli Rand. Tallinn Music Week tutvustab Windy Beachi loomingut kui elektroonilist tantsumuusikat, milles on ühendatud noore naise jõud ja haprus. Tuuli Rand vallutab lava oma kõrgete nootide, teravate biitide ja orgaanilise olekuga, lummates publikut nagu ükssarv, kelle nägemine jätab jälje veel kauaks.

Tallinn Music Week toimub sel aastal 27. märtsist kuni 2. aprillini. Ernivatele lavadele astub üle 200 artisti ja koosseisu ning esinemispaigad asuvad Tallinna erinevates klubides, kontserdi- ja teatrisaalides. Festival on toimunud igal kevadel alates 2009. aastast. Tallinn Music Week pühitseb erinevaid kunstivorme esitledes loovust, uudishimu, vabadust ja võrdõiguslikkust.