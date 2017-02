Tuli hävitas Eesti meistri ATV

Kui Rehviroko autopesula ja rehvivahetuspunkt kolmapäeva öösel põles, hävitas tuli ka kuus sõidukit, nende seas ühe võistlus-ATV ehk quad´i. Eelnevalt oli selle masina kallal kuid vaeva nähtud – kõik selleks, et alustada treeninguid eesootavaks võistlushooajaks.

Siim Saat on kõigest 14-aastane, kuid juba saavutanud märkimisväärseid tulemusi ATV-motokrossis. Oma esimese masina sai ta viieaastaselt, võistlema asus 2–3 aastat hiljem. Möödunud aastal saavutas ta Eesti meistrivõistlustel kokkuvõttes esikoha.

Tänavu alustab Siim võistlemist täiskasvanute hobiklassis ja selleks puhuks sai möödunud aasta lõpus soetatud ATV, mille kallal oli nüüdseks tulevaste võistluste nimel kõvasti vaeva nähtud. Paraku neelas tuli kolmapäeva öösel ka ülestuunitud quad´i, mille maksumus küündib keskklassi auto hinna ligi.

“Märtsi lõpus hakkab pihta motokrossi hooaeg, mille jaoks masinat ehitasime,” ütles Siimu isa Sven Saat, kes on poja võistlemist igati toetanud.

“Ostetud masinal tuleb umbes 40–50% juppe ära vahetada. Enamik oli küljes, osa seisis riiulis ja ootas külgepanekut. Näiteks tellisime Hollandist Reigeri tehasest täpselt Siimu kaalu ja masina margi järgi amordid, mis valmivad samas tehases, kus Ott Tänaku omad.”

“Kurb on see asi, kohe oleks alanud intensiivne treening, kuna uus masin oli ligi poole võimsam kui eelmine,” märkis Sven Saat. Ta lisas, et praegu on eesmärgiks leida variant, kuidas poeg saaks hooajast siiski osa võtta, ent isegi kui kindlustus praegu kahjud korvaks, oleks keeruline uut sama head masinat kokku panna.

“Võtsime selle projekti koos toetajatega ette kui investeeringu, mis oleks aastaid Siimu rajal hoidnud. Nüüd ei jää muud üle kui asendusmasinat otsida, et hooaeg vahele ei jääks. Valus oli see muidugi nii mulle kui ka poisile,” rääkis meistrivõistluste võitja isa.